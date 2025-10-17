La primera casa museo con el universo Delibes abre su legado a la sociedad

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miguel Delibes habita, desde hoy, en su "sexta" casa en Valladolid, un proyecto expositivo permanente ubicado en el Palacio del Licenciado Butrón que rinde tributo a su vida y obra y que pone a disposición de la gente "que lo admira y quiere".

"Estamos persuadidos de que Miguel Delibes debe ser de todos. Su casa debe estar a disposición de gente que lo admira y quiere. Él vivió en sus personajes y su casa es también la de Cecilio Rubes y su idolatrado hijo Sisí, la de Lorenzo el cazador y el jubilado, la del viejo Eloy y Desi, la de Mario Díaz Collado y Menchu Sotillo, la del náufrago Jacinto San José, la de Kiko el príncipe destronado, la de Gervasio García de la Lastra al comienzo de la guerra civil, la del sexagenario voluptuoso y obviamente la casa de la Señora de Rojo", ha relatado su hijo Miguel durante la inauguración del espacio en el que ha estado acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde Jesús Julio Carnero.

En su intervención Miguel Delibes, que ha puesto voz a la numerosa familia del literato vallisoletano, ha apelado al "derecho" que tienen los lectores a buscar a todos estos personajes "tanto en los archivos y actividades de la Fundación como en los rincones de esta casa en el Palacio del Licenciado Butrón", para considerar que, desde hoy, "Valladolid y Castilla y León son un poquito mejores".

Delibes ha recordado las cinco casas que, hasta ahora, tenía su padre para reconocer que, junto a la "innegable y gran alegría" por esta inauguración, la familia experimenta estos días "un cierto desconsuelo, rayando la tristeza". "Durante quince largos años la casa de Miguel Delibes ha permanecido como él la había dejado y desmantelar sus habitaciones ha sido como arrancar la costilla de una herida que ha vuelto a sangrar", ha abundado.

Por último ha agradecido al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, que también ha estado presente en el acto inaugural, la culiminación de este proyecto "en tiempo récord", para acordarse del expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y del exalcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, al proponer este proyecto y su intención de "dar los primeros pasos" para llevarlo a cabo. "Ya nos advirtieron de que ni el difunto, ni el duelo, ni su legado eran nuestros. Pertenecían a toda la sociedad", ha subrayado.

En este contexto, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado la "alegría" que supone la inauguración de este espacio expositivo al cumplir "con un tributo debido a una de las figuras más universales de la lengua española". "Su vida y su obra son desde luego un certero espejo de nuestra tierra y también intachable referencia para todos nosotros. En unos momentos en los que pocos símbolos hay por encima de opiniones e ideologías, él sin duda es uno de ellos", ha apuntado.

El presidente de la Junta ha agradecido la "generosidad" de la familia, compartiendo su sentimiento "de melancolía con un punto de tristeza" para que su legado "llegue a todos". "Hace casi dos años comenzamos a trabajar intensamente para dar a conocer más de 10.000 enseres y documentos de don Miguel. Juntos afrontamos el reto de mostrar el inmenso legado literario y humano de Delibes y hacerlo de manera moderna y atractiva. Hoy damos respuesta a ese reto. Es un esfuerzo que ha merecido la pena, porque hoy ofrecemos un proyecto expositivo, atrayente, gratuito y abierto a todos los vallisoletanos, a toda la sociedad de nuestra tierra y a todos los españoles", ha añadido.

Mañueco considera este nuevo proyecto un "gran recurso turístico" vinculado a la "riqueza cultural", un escaparate "formidable" para acercarse "a Don Miguel" y una "referencia indispensable para poder tener un conocimiento más profundo de su figura, de su vida y también de su obra".

TRES ESPACIOS

En este punto, ha explicado que el proyecto pretende "recrear" al personaje y acercarle de manera "muy visual" a través de tres espacios que explican, en sus palabras, "tres de sus facetas principales".

El primer espacio ofrece la "verdadera casa" de Delibes al recrear su salón, su despacho, su dormitorio, "su entorno más íntimo y cotidiano, que refleja esa vida plena y vivida con notable intensidad y con muchas dimensiones". "Don Miguel fue casi de todo. Fue escritor mundialmente conocido, pero también fue periodista de éxito, dibujante y caricaturista, intelectual combativo e incómodo. Asimismo fue cazador y pescador, que supo lo que era ser ecologista antes de que se difundiera ese concepto. Fue también un paseante y un ciclista impenitente, un estudioso de la economía y del comercio y según sus propias palabras decía que era el académico menos académico", ha referenciado.

El segundo de los espacios refleja su "especial relación" con la naturaleza y el medio rural, la "pasión" con su tierra. "Pocos como él supieron reflejar precisamente en su obra, con el alma de nuestra tierra y de las personas que vivían en nuestro mundo rural. Él nos hizo comprender a Castilla y León. Nos enseñó a entendernos mejor y con ello a amar lo que fuimos y sobre todo lo que somos", ha abundado.

El último de los espacios se dedica al "escritor y sus criaturas, a su obra, a su memoria, a sus personajes a través de libros, documentos, fotografías, premios y otros objetos". "La vida de Delibes fue un constante homenaje a nuestra lengua, porque se expresaba y se escribía en el castellano más auténtico, el aprendido de la manera más natural, simplemente escuchando. Como decía, escribía como hablaba. Y eso es lo que le hace un autor cuya obra está hoy todavía muy viva", ha continuado.

Por último, ha apelado a la firme defensa que el escrito hizo de la "libertad de pensamiento y de expresión". "Delibes fue estandarte de nuestro carácter, de nuestra cultura y señas de identidad. Sin hacer ruido, como aquí nos gusta, él se convirtió en una referencia literaria magistral. Su legado es parte de nuestra historia y a partir de hoy podemos compartirlo juntos todos en esta casa, la sexta casa en la ciudad de Valladolid", ha finalizado.

AGRADECIMIENTOS Y REIVINDICACIONES

Por último, Jesús Julio Carnero, ha reconocido que el de hoy es uno de los "actos más emotivos" que ha vivido como alcalde. "Este es un sueño perseguido desde hace muchos años por distintas instituciones, distintas entidades y hoy esto ha cogido forma, se ha armado y estamos aquí todos", ha afirmado.

En este contexto, ha recordado que cuando era presidente de la Diputación de Valladolid puso en marcha las seis rutas Miguel Delibes en la provincia, pero que faltaba la de Valladolid, algo que hoy se ha completado a través de "dos grandes pilares".

"El pilar de la familia, a través de la Fundación, y, aquí tiene que ir el reconocimiento, el gran pilar del trabajo organizado por Alfonso Fernández Mañueco, por Gonzalo Santoja como consejero de Cultura y la propia Mar Sancho como viceconsejera de Cultura. Y el Ayuntamiento de Valladolid y el alcalde que les habla no puede sino agradecer una vez más a la Junta, al presidente Fernández Mañueco, la dedicación y la atención en todos los ámbitos, pero en este caso en el ámbito de la cultura con la ciudad de Valladolid", ha apostillado.

En este punto, ha aprovechado para reivindicar al Gobierno de España que ponga el nombre del literato al aeropuerto de Valladolid. "¿Por qué los granadinos pueden tener en su aeropuerto el nombre de Federico García Lorca? ¿o por qué los alicantinos pueden tener como nombre en su aeropuerto el nombre de Miguel Hernández? Es una reivindicación de quienes habla, del equipo de gobierno, que la seguimos manteniendo y la queremos perseguir. No nos corresponde a nosotros la competencia, pero quienes tengan que dar el paso, que la den, por favor", ha finalizado.