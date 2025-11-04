'El Principito' se adapta a lectura fácil para acercar la literatura a personas con autismo en Segovia

SEGOVIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva edición de 'El principito' de Antoine de Saint-Exupery adaptará su formato para impulsar la "lectura fácil" entre personas con autismo en Segovia.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y Autismo Segovia que hoy han presentado el regidor José Mazarías y la presidenta del colectivo Susana Guri y que responde a uno de los anuncios durante la apertura del primer festival de fomento de la lectura infantil y juvenil (FELIJ 25), organizado por la Concejalía de Cultura.

El regidor segoviano ha destacado que esta obra literaria es el libro "ideal" para adentrarse en el mundo de la lectura y hará posible "que muchos niños y personas con autismo puedan disfrutar de esta maravillosa historia, comprendiendo su mensaje con mayor facilidad".

"Además de ser un proyecto muy bonito, era algo necesario e imprescindible y abre nuevas puertas en el camino hacia una lectura más accesible e integradora para todos y al mismo tiempo, representa un avance valioso para logar la inclusión de las personas con trastorno del espectro del autismo en todos los ámbitos de la sociedad, ha añadido el regidor".

Por su parte, Susana Guri ha señalado que adaptar este clásico de la literatura universal supone "un paso importante para acercar la lectura a las personas con autismo que necesitan más apoyo". "Con esta edición, queremos que todos puedan disfrutar de la belleza, la ternura y los valores de esta historia, sin barreras de comprensión ni de lenguaje", ha apuntado.

Una edición cuidadosamente adaptada y validada 'El Principito' en lectura fácil ha sido editado por Libros desde Tuma, con la colaboración en la producción de Autismo Segovia.

La adaptación ha sido dirigida por Silvia Martín Velasco, logopeda de la asociación, siguiendo la normativa que establece pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos en lectura fácil.

Para garantizar la comprensión del texto y su diseño, la edición ha sido validada por Miguel Ángel Alonso, Álex Casado y Andrés López, tres de los usuarios e integrantes de Autismo Segovia, quienes han certificado que tanto el contenido como las ilustraciones y glosas son accesibles para todos los lectores, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

LECTURA ADECUADA

El editor de Libros desde Tuma, Álvaro de Benito Fernández, presente también en el acto, ha señalado que la publicación de un título como este en lectura fácil "proporcionará a numerosos colectivos una lectura adecuada a las diversas necesidades de cada uno".

"Es una edición dirigida a todos los públicos, no solo a aquellos con condiciones o patrones de percepción distintos, sino también a lectores infantiles y adultos que ahora tendrán una mejor aproximación a este clásico. No se trata de un texto con letra más grande, sino de una adaptación validada que facilita la comprensión lectora y del mensaje del libro", ha añadido.

Susana Guri ha abundado que este proyecto también apoya a la asociación, ya que el 30 por ciento de los beneficios de las ventas se van a destinar a financiar sus actividades y programas.

Además, ha agradecido la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Diputación Provincial, que ha contribuido a difundir esta obra mediante la compra de ejemplares para bibliobuses y colegios, lo que permitirá que más personas puedan disfrutar esta edición.

'El Principito' en lectura fácil ya está disponible en la sede de Autismo Segovia (Plaza Somorrostro, 13, Segovia) y en la tienda online de Libros desde Tuma (https://libreria.desdetuma.es/products) por 14,95 euro. Próximamente se cerrará la distribución otros puntos físicos de Segovia y su provincia.

Esta iniciativa demuestra que "accesibilidad y cultura pueden ir de la mano, promoviendo un mundo más inclusivo donde todos tengan la oportunidad de leer, aprender y soñar".

"Este proyecto rompe barreras culturales y educativas, permitiendo que todos puedan formar parte del patrimonio literario mundial. Gracias a esta adaptación, podemos ver que hay cosas esenciales que tienen que ser vistas previamente para llegar después a la conclusión de que lo esencial es invisible a los ojos", ha concluido el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy.