A prisión dos hombres por apuñalar con un machete a otro que quedó herido grave en Salamanca - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos hombres detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones graves tras una agresión en la que un hombre resultó herido de gravedad por arma blanca en Salamanca, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La víctima presentaba una herida punzante en el costado derecho, además de diversos golpes en el rostro, y ha tenido que ser trasladada al hospital, donde ha quedado ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, cuando los agentes recibieron un aviso que alertaba de que varias personas habían agredido a un hombre en una zona ajardinada de la ciudad.

A su llegada, los policías localizaron a la víctima tendida en el suelo, con las manos atadas y ensangrentada, y solicitaron asistencia sanitaria urgente.

Los servicios médicos determinaron que presentaba, entre otras lesiones, un neumotórax y una posible afectación hepática y durante las primeras actuaciones, los agentes pudieron recuperar en las inmediaciones un machete ensangrentado y otros efectos que podrían guardar relación con los hechos.

La víctima manifestó que, además de la agresión, le habían sustraído más de 200 euros.

Las pesquisas permitieron identificar a uno de los presuntos implicados, que ha sido localizado cuando viajaba en un vehículo junto a otra persona.

Los agentes observaron que vestía un pantalón blanco con restos de sangre y portaba 295 euros en efectivo cuya procedencia podría estar relacionada con el dinero sustraído a la víctima.

Posteriormente, el segundo sospechoso fue localizado en un domicilio y detenido. Durante las actuaciones, este último manifestó haber participado en la agresión y ha señalado que los hechos se produjeron tras una disputa previa con la víctima.

La Policía Nacional ha destacado asimismo la colaboración de la Policía Local en la investigación.

Una vez finalizados los trámites, ambos detenidos han pasado a disposición judicial y el juez ha decretado su ingreso en prisión.