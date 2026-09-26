A prisión dos hombres detenidos tras el asalto a un bar de Salamanca a punta de pistola y cuchillo

Un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos de los tres hombres detenidos por su presunta participación en un atraco a mano armada en un establecimiento de hostelería de Salamanca, donde el responsable del local fue amenazado con un arma de fuego y un cuchillo.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 24 al 25 de septiembre, cuando un varón con el rostro cubierto accedió al establecimiento y, tras anunciar que se trataba de un atraco, amenazó al responsable con un cuchillo y una pistola, exigiéndole el dinero de la caja registradora.

El autor se apoderó de aproximadamente 300 euros en efectivo, además de varios décimos de lotería, y sustrajo también dinero a uno de los clientes que se encontraba en el establecimiento.

Tras recibir el aviso por parte de Guardia Civil a través de los canales de coordinación operativa, la Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda localización y detención de los autores de los hechos.

Frutó del mismo y de la rápida intervención de los agentes, se localizó poco después a uno de los presuntos autores, cuyas características físicas coincidían con las aportadas por la víctima, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la intervención le fueron encontrados 13 billetes de cinco euros y dos décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad, coincidentes con parte de los efectos sustraídos durante el atraco.

Estos elementos, unidos al resto de indicios obtenidos durante la investigación, permitieron proceder a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Posteriormente, los agentes pudieron localizar el vehículo presuntamente relacionado con los hechos y procedieron a la detención de dos varones.

En el interior del turismo fueron localizados, entre otros efectos, una prenda de vestir compatible con la utilizada durante el atraco y una bolsa con diversos productos.

Una vez finalizados los trámites documentales, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad judicial, que decretó prisión para dos de ellos.