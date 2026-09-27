A prisión un hombre por agredir con un machete a dos hermanos en Medina del Campo (Valladolid)

A prisión un hombre por agredir con un machete a dos hermanos. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso inmediato en prisión de un varón detenido por la Policía Nacional en Medina del Campo (Valladolid) como presunto autor de un delito de lesiones graves tras agredir con un machete de "grandes dimensiones" a dos hermanos.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 23 de septiembre, cuando agentes de la Policía Nacional, en servicio de seguridad ciudadana y en patrullas uniformadas en motocicletas rotuladas, fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para dirigirse a una fábrica abandonada de la localidad, donde se alertaba de una posible agresión con armas blancas, según ha informado el cuerpo en un comunicado recogido por Europa Press.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con dos hermanos, quienes presentaban lesiones de gravedad y manifestaron haber sido agredidos momentos antes mediante el uso de un machete de "grandes dimensiones" por un varón conocido por ellos.

Según relataron, la agresión se habría producido tras un reproche que ambos realizaron al presunto autor, quien les provocó las lesiones por las que se personaron dos ambulancias.

Uno de los hermanos presentaba un corte profundo en la cabeza y heridas abiertas en ambas manos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Medina del Campo dada la gravedad de las lesiones, mientras el segundo también presentaba cortes y laceraciones profundas.

ACTUACIÓN POLICIAL

En la mañana del 24 de septiembre, los agentes continuaron con la búsqueda del presunto autor del delito de lesiones graves, sin lograr su localización.

Ante ello, se interesó la emisión de una requisitoria policial de búsqueda y detención sobre el varón, la cual finalizó en la mañana siguiente cuando agentes de la Policía Nacional localizaron y detuvieron al individuo como presunto autor de un delito de lesiones graves.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció custodiado hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión.