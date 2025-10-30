ProBurgos adjudica los servicios técnicos del Fórum Evolución

BURGOS 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) ha adjudicado el contrato de servicios técnicos del Fórum Evolución Burgos, Palacio de Congresos y Auditorio, que comprende la asistencia integral a congresos, exposiciones y espectáculos en todas las dependencias del recinto.

El contrato incluye la gestión y soporte técnico en materia de iluminación, sonido, audiovisuales y maquinaria escénica, así como la coordinación y apoyo operativo en el desarrollo de la programación.

Así ha informado la presidenta de la sociedad, Andrea Ballesteros, al término de la reunión del Consejo de Administración extraordinario en el que se han abordado distintos acuerdos vinculados a la gestión técnica y el mantenimiento de sus centros.

En la misma sesión, se ha adjudicado el contrato de mantenimiento integral de las instalaciones gestionadas por la sociedad, que comprende el Fórum Evolución Burgos y el aparcamiento del Complejo de la Evolución Humana.

En este sentido se ha incorporado ya el aparcamiento subterráneo de plaza de España, cuya gestión fue asumida por ProBurgos en julio de 2025. El servicio contempla el mantenimiento preventivo y técnico de las infraestructuras y la atención continuada de incidencias y una revisión del estado de las instalaciones, con el objetivo de garantizar su operatividad y cumplimiento normativo.