Procurador del Común insta a Diputación de Burgos a iniciar la transición a un modelo de Bomberos profesionales

BURGOS 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Procurador del Común ha instado a la Diputación Provincial de Burgos a que adopte "las medidas necesarias" para iniciar de "manera inmediata" la transición efectiva de su modelo de prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de parques voluntarios a profesionales.

Entre las medidas previstas por el procurador, está la "formalización de un Consorcio Provincial de Extinción de Incendios" como instrumento jurídico y organizativo que permita una gestión "unificada, coordinada y estable" del servicio en todo el ámbito provincial.

Este Consorcio deberá crear los parques comarcales en las zonas estratégicas de la provincia. Y todo ello con una previsión económica de inversiones, un cronograma de ejecución y las "dotaciones suficientes".

En estos momentos, la provincia cuenta con 19 parques provinciales de bomberos voluntarios, distribuidos en 19 puntos estratégicos de la provincia. Pero las circunstancias y la evolución del tipo de incendios "han provocado que este modelo se quede obsoleto".

La Diputación de Burgos tiene un "escaso" número de bomberos profesionales y solo en determinados parques, como el de Briviesca o Medina. Por este motivo, el Procurador del Común ha instado a la Diputación de Burgos a que se "mantengan y actualicen" los convenios vigentes con los parques profesionales la capital, de Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

Los tres parque profesionales tienen "un carácter estratégico" en la cobertura provincial y por su capacidad técnica y profesional, y su función de apoyo operativo a los parques comarcales y voluntarios.

Mientras dura esta transición, Procurador del Común ha indicado a la institución Provincial, que adopte "medidas que permitan asegurar el cumplimiento de los tiempos máximos" que fija el plan sectorial autonómico, así como la coordinación entera administrativa para sus 19 parques voluntarios.

DENUNCIAS.

A lo largo de los últimos meses, el Procurador del Común ha recibido las quejas y las denuncias formales de la Plataforma Ciudadana Bomberos Rurales Profesionales; una entidad conformada por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, la Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos, la Federación de Asociaciones de la Comarca Odra-Pisuerga y la Asociación Cultural de Villanueva de Odra.

Estas organizaciones trasladaban al procurador la existencia de deficiencias en el servicio de incendios de la Diputación en su ámbito territorial.

Asimismo, apuntaban que los habitantes de los pequeños núcleos de población reciben este servicio en condiciones "no admisibles" en cuanto a tiempos de respuesta ante los siniestros y atención por medios profesionales especializados.

Según la denuncia, en la mayoría de las ocasiones las intervenciones se abordan por parques formados íntegramente por "personal voluntario", con personas que en ocasiones no se encuentran localizadas, lo que supone una "evidente desigualdad" e incrementa los daños y el peligro para las personas y los bienes de las zonas rurales.