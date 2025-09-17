El programa ActivaTICS apoyará la adaptación del comercio salmantino a los nuevos hábitos de consumo

La presidenta de la Asociación de Comercio ASECOV, Soledad Gómez, junto al concejal de Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa ActivaTICS de impulso de la digitalización en el comercio local de Salamanca nace con el objetivo de "reforzar la competitividad del sector y apoyar su adaptación a los nuevos hábitos de consumo".

Así lo han señalado, la presidenta de la Asociación de Comercio Asecov, Soledad Gómez, y el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, durante la presentación.

Asecov, asociación integrada en CEOE Cepyme Salamanca, ha centrado ActivaTICS este primer trimestre en las aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial para el pequeño comercio, desde la creación de contenidos y campañas hasta el análisis de datos y la mejora de la presencia online.

En este sentido, Soledad Gómez ha señalado que el objetivo es que los comercios locales puedan aprovechar "el potencial de la tecnología para mejorar su visibilidad, optimizar su tiempo y conectar mejor con sus clientes, aprovechando las ventajas que ofrece la inteligencia artificial que ya ha dejado de ser una herramienta reservada a las grandes empresas, y que está al alcance cualquier comercio".

El programa, que se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre, está formado por seis cursos temáticos. Cada uno incluye dos sesiones prácticas presenciales de una hora de duración, en las que los participantes aplicarán directamente lo aprendido a sus propios negocios.

Entre los contenidos previstos están la introducción a la IA y uso de ChatGPT, para aprender a generar ideas, contenidos y campañas personalizadas para el negocio (1 y 8 de octubre); creación de imágenes y vídeos con IA, aplicables a redes sociales, campañas y WhatsApp, incluyendo la preparación de materiales para la campaña de Navidad (15 y 22 de octubre) y el diseño de catálogos y presentaciones comerciales en los que combinar texto e imagen para mostrar productos y servicios de forma profesional (29 de octubre y 5 de noviembre).

El programa tiene aforo limitado, por lo que es necesaria inscripción previa antes del 25 de septiembre a través del formulario disponible en la web de Asecov. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción, dando preferencia a asociados de Asecov, después a asociados de CEOE CEPYME Salamanca y, finalmente, a no asociados.

Por último, el concejal Pedro José Martínez ha subrayado la importancia del comercio local para la economía de las familias y ha recordado como una de las "prioridades" del Ayuntamiento el desarrollo tecnológico. "Por eso ayudamos desde el Centro Tormes+ destinando una línea a la digitalización del comercio en la ciudad", ha finalizado.