El programa de Deporte Escolar de la Diputación de León arranca con una amplia oferta de actividades en 20 modalidades

LEÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de Deporte Escolar 2025-2026 de la Diputación de León arranca con una amplia oferta de actividades en 20 modalidades deportivas diferentes después de que en la anterior convocatoria participaran un total de 7.973 escolares de toda la provincia.

Impulsado por el área de Deportes que encabeza la diputada Patricia Martínez, el programa incluirá jornadas de promoción deportiva y jornadas de competición de los Juegos Escolares.

Dentro de la oferta de promoción deportiva las actividades comenzaron el pasado 15 de octubre para el Centro Rural de Innovación Educativa de León (Criele) y para el Centro Rural de Innovación Educativa de Páramo del Sil (Criepa), con los deportes de salvamento y socorrismo y escalada y con 25 jornadas planificadas para cada centro y deporte para todo el curso escolar.

Para el resto de centros educativos se ofrecen 62 jornadas de promoción del atletismo, ciclismo, deportes autóctonos, senderismo, orientación y patinaje, en las que las actividades comenzarán el martes 28 de octubre y se desarrollarán en el propio centro o en su entorno.

Sí que se prevé un desplazamiento en un caso, en el de las jornadas de tecnificación del atletismo que se celebrarán en el Centro de Alto Rendimiento en León (CAR) y que arrancarán el 16 de noviembre. De las 62 jornadas disponibles, 29 centros ya las han solicitado y tienen asignada ya la fecha para su realización.

Por su parte, la oferta de deportes autóctonos se activará a principios de 2026 para los centros que quieran participar. A nivel de promoción deportiva también se van a llevar a cabo tres jornadas de deporte adaptado que comenzarán el 7 de noviembre y que estarán dirigidas al Centro de Educación Especial Santa María Madre de la Iglesia y, en lo relativo a las competiciones de los Juegos Escolares, para los deportes de equipo (baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol) las competiciones regulares se disputarán todos los fines de semana y se iniciarán el 15 de noviembre.

El plazo para poder inscribir a los equipos finaliza el 30 de octubre y en el resto de deportes ofertados (ajedrez, bádminton, atletismo y campo a través, gimnasia rítmica, orientación, salvamento y socorrismo y tenis de mesa) ya hay programadas 18 competiciones con las inscripciones abiertas.

En este caso las primeras competiciones van a ser en salvamento y socorrismo en Astorga y en campo a través en Boñar el 9 de noviembre, según ha explicado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los estudiantes campeones de las fases locales de los Juegos Escolares representarán a la Diputación de León en los campeonatos provinciales, donde se definirán los representantes de la provincia de León en los Campeonatos en Edad Escolar de Castilla y León. Toda la información se puede consultar en www.dipudeporte.es.