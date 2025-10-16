El programa Mixto de Empleo-Formación movilizará 38 millones y dará trabajo a 2.190 parados

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha comunicado al Consejo de Gobierno la resolución por la que se convoca el Programa Mixto de Empleo-Formación de Castilla y León para el ejercicio 2025-2026, que publicará mañana en el BOCyL y moviliza un total de 38.381.360 euros para cualificar y dar empleo a 2.190 trabajadores en situación de desempleo.

El programa se consolida como un elemento "clave" de las Políticas Activas de Empleo (PAE) desplegadas por la Junta, y es un instrumento "esencial" para mejorar las oportunidades de empleo de los colectivos con mayores dificultades de inserción, al tiempo que contribuye a que todos los castellanoleoneses puedan desarrollar un proyecto profesional que mejore su calidad de vida, por lo que facilita el asentamiento de población en el territorio, especialmente en el medio rural donde se desarrollan el grueso de los proyectos, detalla la Junta a través de un comunicado.

El Programa Mixto de Empleo-Formación, que se enmarca en la IV Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud 2025-2028 acordada con el Dialogo Social, genera un "triple impacto" en la Comunidad.

En primer lugar, los participantes reciben una amplia formación práctica y teórica, muy vinculada a las necesidades del mercado laboral, y participan de una experiencia profesional real que, tras la finalización del programa, les capacita para el desarrollo de nuevas actividades profesionales.

En segundo lugar, realizan un trabajo efectivo y remunerado durante todo el periodo de duración del proyecto garantizando sus ingresos y contribuyendo a la creación de empleo; además, se requiere la contratación de personal formador, directivo y de apoyo, incrementando también la generación de empleo en los lugares donde se desarrollen estos programas.

Finalmente, el trabajo que se desarrolla en los distintos proyectos permite a las entidades promotoras de los programas acometer obras y realizar servicios de interés general y social, contribuyendo a la dinamización del territorio y a mejorar la calidad de vida del entorno, detalla el comunicado.

La convocatoria de este ejercicio incorpora algunas novedades tanto desde el punto de vista de la gestión, mediante la simplificación administrativa y la reducción de trámites, como desde el punto de vista de la valoración de los proyectos.

Además, se incentiva y se facilita la cooperación interadministrativa, permitiendo que las entidades locales se unan para la ejecución de un programa, facilitando así la concurrencia de todas las entidades locales y el desarrollo de proyectos de colaboración o de iniciativas que incidan en varios municipios, mantiene la Junta.

Los proyectos podrán tener una duración de 6, 9 ó 12 meses y las entidades beneficiarias podrán solicitar un anticipo de hasta el 60 por ciento de la cantidad concedida. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOCyL, que tendrá lugar mañana, es decir el plazo de solicitudes finaliza el próximo 1 de noviembre