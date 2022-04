El Programa VIGIRA observa un aumento de COVID en mayores de 65 y descenso de la gripe, aunque no descarta un repunte

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El informe del Programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) observa en la última semana un aumento de la COVID-19, principalmente en mayores de 65 años, y no descarta un repunte de la gripe, aunque esta se sitúa por debajo del umbral epidémico tras cinco semanas de una onda de intensidad baja.

Así se recoge en el informe de la Red Centinela del Programa de Vigilancia recogido por Europa Press correspondiente a la semana 15 (del 11 al 17 de abril), en el que se señala este aumento de la tasa semanal de COVID ajustada por edad, principalmente en los grupos de edad más avanzados, por encima de los 65 años.

En concreto, la tasa de COVID por cada 100.000 habitantes se sitúa en 330 casos frente a los 212 de la semana anterior, la cual era una estimación debido a un problema informático que impidió la descarga de datos.

Por el contrario, según el informe, los síndromes gripales se sitúan por debajo del umbral epidémico (50,66 casos) tras cinco semanas de una onda de intensidad baja, con 17 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, la Red Centinela VIGIRA apunta que se mantiene una "elevada" circulación de virus de la gripe A (H3), tanto en muestras centinelas como en no centinelas, por lo que no es descartable un próximo repunte.

De esta forma, el conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) presenta una tasa ajustada de 724 casos por cada 100.000 habitantes en la semana 15 (769 se estimaba en la anterior).

Las muestras de salud pública presentan un predominio de detecciones de virus de la gripe, además de rinovirus, SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios y se ha evidenciado coinfección en el 14 por ciento de todas las muestras.

La tasa de positividad del total de pruebas (154) diagnosticadas COVID-19 en la población centinela (60.249) aumenta hasta el 41,6 por ciento (el 23,3 la semana anterior), aunque el informe señala que este aumento "pierde significado" por el cambio de indicación de los test de antígenos y PCR.

La Red Centinela VIGIRA la forman unidades/cupos de médicos de familia, pediatras y enfermeras. Los procesos clínicos de IRA se recogen semanalmente de la Historia Clínica electrónica y se procesan por semana y código de la CIE-10, con una actualización de datos retrospectivos semanal. La información microbiológica es remitida semanalmente por los laboratorios de microbiología de Sacyl y del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, integrados en la Red Centinela.