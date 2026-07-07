Programadas actividades divulgativas de manos de físicos internacionales en Palencia en torno al eclipse

Presentación del Programa de actividades con motivo del eclipse. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un amplio equipo de físicos solares de referencia internacional, participará en el programa de actividades divulgativas que se han programado en diferentes puntos de la capital y de la provincia en torno al eclipse del próximo 12 de agosto.

Durante tres días, físicos solares y expertos integrantes del proyecto NATE, liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) junto con la Universidad Mohammed VI Politécnica (UM6P) de Marruecos y el National Solar Observatory (NSO) de EEUU, con el apoyo del Gobierno de Canarias y la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, prepararán el importante experimento que tendrá lugar durante el eclipse del próximo año en el norte de África.

Estos expertor participarán en charlas y actividades abiertas al público en diversos puntos de la ciudad, tal y como ha adelantado la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, durante la presentación del programa.

"Con la presencia de este equipo de expertos, Palencia se convertirá en referencia científica del eclipse en España", ha destacado .

Toda esta actividad llegará a su culmen el propio 12 de agosto en el cerro del Otero en donde, inmediatamente antes, durante y después del eclipse, los equipos científicos ensayarán a la vista del público la captación de imágenes y datos, realizarán distintas charlas relacionadas con el evento y retransmitirán vía streaming la ocultación y posterior reaparición del Sol y enlazarán con la lluvia de estrellas que seguirá a continuación, las Perseidas.

Además, en los días previos, otros puntos de la ciudad como el Teatro Principal, el Parque del Salón de Isabel II y la Plaza Mayor acogerán charlas y talleres dirigidos a todos los públicos en torno al eclipse y su observación segura.

Un programa internacional que incluye también charlas en árabe e inglés, y que se verá complementado, además, por un programa específico que se desarrollará, con la colaboración de las autoridades locales, en las poblaciones de Frómista, Carrión de los Condes, Osorno la Mayor, Villalcázar de Sirga y Autilla del Pino, en este último caso dentro del evento Totality.

Entre los expertos que participarán en los distintos eventos, destacan los físicos solares Valentín Martínez Pillet (director del IAC), Kevin Reardon y Sanjay Gosain (NSO) y José Carlos del Toro (Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC).

Junto a ellos, las actividades contarán también con los astrofísicos Eva Villaver (palentina y subdirectora del IAC, así como miembro del Comité Asesor de Ciencias del Espacio de la Agencia Espacial Europea), Jorge Pérez-Gallego (coordinador del proyecto NATE) y Youssef Moulane (UM6P). Además, un numeroso equipo de expertos del IAC completará el ambicioso programa.

Asimismo, y mediante el recurso a la herramienta LightSound, en colaboración con el proyecto Eclipse Inclusivo del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), las personas con discapacidad visual tendrán acceso a disfrutar del evento en el Cerro del Otero, a través de un punto específico en el que se les facilitarán herramientas tecnológicas para ello.

El proyecto NATE, cuya implementación decisiva se pondrá en marcha en Palencia, establecerá en Marruecos, durante el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027, una red coordinada de estaciones con telescopios operados por equipos formados por estudiantes y profesores de secundaria y universitarios de España, Marruecos y Estados Unidos, además de astrónomos e ingenieros del IAC y de la UM6P.

Mientras la corta duración del eclipse de 2026 -poco más de un minuto y medio, en el caso de Palencia- y su baja altura en el horizonte -entre doce y dos grados a lo largo del territorio español- no es ideal para la ciencia, sí lo es para preparar experimentos.

La fase de totalidad del eclipse de 2027 en Marruecos durará alrededor de cuatro minutos en cada estación -con una altura óptima de hasta cuarenta grados-, y el conjunto de datos combinado del experimento revelará cómo cambia la corona solar durante el período extendido en que será visible en estas localizaciones (alrededor de diez minutos).

De estos datos podrán derivarse nuevos resultados científicos sobre la dinámica de los campos magnéticos y el plasma en esta zona de la corona solar; y la secuencia de imágenes proporcionará una perspectiva única del eclipse.

Además, el necesario tratamiento de los datos formará a los equipos participantes en técnicas de aplicabilidad en investigaciones técnicas de muy diversa índole. El estudio de la corona solar, visible a simple vista desde la superficie de nuestro planeta única y exclusivamente durante los eclipses solares totales, es esencial para entender el clima espacial, pues en ella se original las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal.