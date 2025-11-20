Prohibida la circulación de camiones en la N-625 en Riaño (León) y cadenas en otras cuatro carreteras secundarias de CyL

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 20 noviembre 2025 14:26

   VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido el nivel amarillo en la N-625 entre los términos municipales de Riaño y Oseja de Sajambre, en León, por lo que los camiones y articulados tienen prohibida la circulación en este trayecto.

   El temporal de frío y nieve que afectará en estas horas, sobre todo, al norte de la Comunidad también hace que en cuatro carreteras, todas ellas de la red secundaria, sea obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

   En concreto, se trata de los puertos de Estacas de Trueba, Lunada y Portillo de la Sía, en Burgos, y el de Ventana, en Villasecino (León).

