Un promotor zamorano sostiene que Delgado era el que "repartía el bacalao" a la hora de autorizar parques eólicos

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

"¡A mi se me forzó a meter socios locales, algo increíble cuando soy zamorano y mi sociedad había hecho inversiones por valor de 130 millones!", se ha quejado amargamente este miércoles el empresario Gregorio Álvarez Cabreros, de Ibereólica, al recordar cómo tuvo que abandonar sus proyectos de parques eólicos ante las imposiciones del entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, del que ha asegurado que "era quien repartía el bacalao".

El testigo, en una nueva jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por la denominada 'trama eólica", ha explicado por videoconferencia que esas imposiciones le llegaron por boca de los entonces director general del Entre Regional de la Energía (EREN) y el jefe de Eólicas en dicho departamento, Ricardo González Mantero y Tomás Ciria, respectivamente, en nombre de la Consejería de Economía a cuyo frente se hallaban el ya fallecido Tomás Villanueva y su segundo de abordo, Rafael Delgado, fundamentado en que la normativa exigía la entrada de socios locales en el negocio eólico.

"Soy zamorano, el año pasado se me denominó Zamorano Ilustre, era ingeniero y mi sociedad tenía toda la capacidad para sacar adelante estos proyectos sin incorporar a nadie", ha insistido el testigo, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha indicado que hasta el año 2003 sus proyectos se iban desarrollando con "diligencia" en la Delegación de la Junta en Zamora, promovió y construyó, pero a partir de entonces, sin saber aún la razón, sus iniciativas quedaron paralizadas.

Fue entonces cuando conoció a través de los dos citados responsables del EREN que la razón era porque no daba entrada en sus proyectos a socios locales, algo que más tarde se lo corroboró el propio consejero, Tomás Villanueva, en sendas entrevistas que mantuvo con él en las que le advirtió de que sus parques en la zona de Lubián (Zamora) y las provincias de Salamanca, Ávila y Palencia no iban a entrar en "planificación" si no asumía ese peaje.

Los encuentros con el máximo responsable de Economía de la Junta fueron propiciados por Pedro José Ballvé, amigo del empresario zamorano que intercedió en el primer semestre de 2008 con Villanueva al objeto de intentar agilizar los parques promovidos en la provincia de Zamora, "aunque con nulo resultado", como así ha apuntado este último.

"MIS PROYECTOS MURIERON"

El responsable de Ibereólica, visiblemente molesto a lo largo de su declaración, también ha asegurado que desde el EREN se le propuso entonces que el socio local adecuado tenía que ser Collosa y, más tarde, Arranz Acinas-Grupo Antolín, por lo que llegó a entablar conversaciones con la primera de ambas mercantiles para incorporarla como socio minoritario que no llegaron a buen puerto y, finalmente, Gregorio Álvarez desistió de continuar con sus proyectos y éstos "murieron".

El empresario ha lamentado que ya había adquirido numerosos aerogeneradores que no podía instalar, tras renunciar a sus proyectos en Castilla y León, y tuvo la "fortuna" de poderlos vender en Chile. "Ya no luché más por estos proyectos porque ya no había más remedio y porque, como se suele decir, se me había pasado ya el arroz", ha declarado el testigo, quien ha insistido en que nunca habló con el viceconsejero, Rafael Delgado, pero por referencias de responsables del EREN supo que era el que "repartía el bacalao" del negocio eólico.