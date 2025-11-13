Protestas el domingo en Laguna por la doble tributación de la retasa de basuras y "la censura" del Ayuntamiento

La Asociación Vecinal Calle y Ateneo Sociocultural de Laguna de Duero que se movilizarán desde las 11.30 horas desde la Avda. Juan de Austria por la doble tributación de la retasa de basuras - LA ASOCIACIÓN VECINAL CALLE Y ATENEO SOCIOCULTURAL

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 13 (EUROPA PRESS)

Varias plataformas y asociaciones de vecinos se concentrarán este domingo, 16 de noviembre, para mostrar su malestar contra la doble tributación de la retasa de basuras y por "la descalificación, censura e impedimento, por parte del Ayuntamiento", a la hora de realizar la labor de concienciar "sobre el abuso que supone recaudar por encima del servicio".

Entre los convocantes se encuentran la Asociación Vecinal Calle y Ateneo Sociocultural de Laguna de Duero, que se movilizarán desde las 11.30 horas desde la Avda. Juan de Austria (Casa de las Artes) en un itinerario que llevará a los manifestantes por Avdas. del Estadio y La Laguna, Calle Valladolid, Avda. Madrid, y de la La Estación, Plaza de la Constitución, C/ Caballeros y finalizará en la Plaza Mayor, hasta concluir ante la sede del Ayuntamiento lagunero.

A este reivindicación se suma el malestar porque el gobierno municipal, según los convocantes, ha ocultado sus propios informes municipales "para mantener el bulo de que la tasa nunca se cobra en un impuesto". "Hace 8 años se aconsejó la derogación, estableciéndose el tipo del gravamen del IBI urbana para el ejercicio de 2016 en el 0,5405% que permitiría el cobro de la tasa de basuras al que se le han descontado los costes indirectos del servicio", detallan los convocantes en un comunicado recogido por Europa Press.

A esto se suma que desde hace diez años la recogida de basuras se pagaba en el IBI y ahora sin rebajar ese cargo se va a abonar en una retasa de basuras, la cuál "no nace de una obligación de una Ley estatal 7/2022 ni de la Directiva 2008/98/CE que obligan la tributación de residuos una única vez, sin doble tributación y en relación a los residuos generados".

También, califican los comportamientos del gobierno municipal de "contrarios al reciclaje y la reutilización", que han vuelto a realizar "la misma operación de hace una década en la que han implantado una retasa de basuras 2.0 y, además, descargan la responsabilidad de la imposición fiscal a otras administraciones".

Por último, inciden en que la retasa "pretende confiscar las viviendas más habituales y no las que generan más residuo, con el objetivo de superar el cobro por encima del coste de servicio en más de 500.000 euros".

"Los colectivos vecinales vemos cómo el equipo de gobierno trata de confundir al vecindario, genera desinformación en los plenos y pone como excusa al gobierno y a la Unión Europea. La doble tributación la ha establecido el gobierno municipal y el cobro abultado nada tiene que ver con la generación de residuos", sentencian los convocantes de la movilización.