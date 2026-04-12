La provincia de León registra tres de las temperaturas más bajas de España

Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo, 12 de abril. - AEMET

LEÓN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León ha registrado tres de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo, 12 de abril, con entre -2,7 y -2,2 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

En concreto, la estación meteorológica de Vega de Espinareda ha marcado -2,7 grados, seguida de Villablino, con -2,4, y Pico Cotorra en el Parque Nacional de Picos de Europa, con -2,2, todas ellas a la cola de la lista que lidera Puerto de Leiteriegos (Asturias), con -5,3 grados.

En segunda posición, Vega de Urriellu Parque Nacional Pico de Europa (Asturias) ha anotado -5 grados y en tercer lugar Vega de Ario Parque Nacional Picos de Europa (Asturias), -4,1, seguida de Degaña (Asturias), con -3,7, y Beariz (Ourense), con -3,3, al igual que Pajares-Valgrande (Asturias), mientras en séptima posición, Coriscao Parque Nacional Picos de Europa (Cantabria) ha marcado -2,7 grados.