La provincia de León registra tres de las temperaturas más bajas de España

Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo, 12 de abril.
Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo, 12 de abril. - AEMET
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 12 abril 2026 10:26
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LEÓN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León ha registrado tres de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo, 12 de abril, con entre -2,7 y -2,2 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

En concreto, la estación meteorológica de Vega de Espinareda ha marcado -2,7 grados, seguida de Villablino, con -2,4, y Pico Cotorra en el Parque Nacional de Picos de Europa, con -2,2, todas ellas a la cola de la lista que lidera Puerto de Leiteriegos (Asturias), con -5,3 grados.

En segunda posición, Vega de Urriellu Parque Nacional Pico de Europa (Asturias) ha anotado -5 grados y en tercer lugar Vega de Ario Parque Nacional Picos de Europa (Asturias), -4,1, seguida de Degaña (Asturias), con -3,7, y Beariz (Ourense), con -3,3, al igual que Pajares-Valgrande (Asturias), mientras en séptima posición, Coriscao Parque Nacional Picos de Europa (Cantabria) ha marcado -2,7 grados.

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