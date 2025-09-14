El proyecto abulense Amporni llevará material de primera necesidad al ámbito rural de Marruecos

ÁVILA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto abulense Amporni partirá el próximo domingo, 21 de septiembre, en su décimo proyecto de cooperación con el mundo rural de Marruecos, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las poblaciones.

En esta ocasión serán 60 personas, la mayoría de Ávila, las que participen en el viaje a bordo de 23 todoterrenos cargados de ropa, calzado y material escolar recogidos durante todo el año, según han explicado fuentes de la organización en declaraciones a Europa Press.

El convoy recorrerá más de 3.000 kilómetros y distribuirá las donaciones en distintas aldeas, salvo una silla de ruedas eléctrica que ya tiene un destinatario asignado. El proyecto, que comenzó en 2013, busca responder a las necesidades del medio rural marroquí y estrechar lazos de cooperación.

Además de la recogida de material, Amporni impulsa en la provincia iniciativas paralelas como fiestas benéficas o colaboran con distintas empresas, que refuerzan la expedición anual.

En este marco y como anticipo a la partida, el sábado 20 de septiembre, a las 18.30 horas, se celebrará en la explanada del Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila la salida previa, en la que se exhibirán los todoterrenos y la carga antes de emprender viaje.