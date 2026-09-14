El proyecto 'Frontera Cantábrica' evidencia las primeras presencias de oso de las cavernas y de leopardo en León

Presentación de los primeros resultados de la segunda campaña del proyecto ‘Frontera Cantábrica,’ que recupera restos de fauna del Cuaternario en cuevas de la provincia de León. - JCYL

LEÓN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda campaña del proyecto 'Frontera Cantábrica' que investiga el patrimonio arqueo-paleontológico en cuevas del Parque Natural de Babia y Luna (León) ha evidenciado las primeras presencias constatadas en la provincia de oso de las cavernas (Ursus spelaeus) y de leopardo.

Entre los materiales recuperados en 2025 en esta cavidad destaca la primera presencia constatada en la provincia leonesa de oso de las cavernas, con restos correspondientes a, al menos, tres individuos, uno de ellos infantil. Parte de estos ejemplares apareció en relación directa con niveles estratigráficos en los que también se localizaron otros restos óseos, lo que apunta a la existencia del que podría constituir el primer yacimiento paleontológico con estratigrafía del Pleistoceno de la provincia de León.

La relevancia científica de este enclave va más allá de su excepcionalidad dentro del patrimonio paleontológico leonés, ya que constituye una de las escasas evidencias de oso de las cavernas localizadas al sur de la Cordillera Cantábrica.

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha financiado con más de 15.000 euros la segunda campaña de investigación y recuperación de fósiles de fauna del Cuaternario desarrollada en la provincia de León en el marco del proyecto 'Frontera Cantábrica'.

Tras los trabajos realizados durante el verano de 2025 en más de 36 cuevas de la provincia, en los que se localizaron restos fósiles y subfósiles de vertebrados, algunos con más de 50.000 años de antigüedad, esta segunda campaña se ha centrado en una cueva del Parque Natural de Babia y Luna, un enclave de especial interés por los hallazgos realizados durante la primera fase del proyecto, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación de la Junta en León.

El investigador principal y paleobiólogo, Darío Fidalgo; la profesora de Paleontología de la ULE Esperanza Fernández y el profesor de Prehistoria de la ULE, Carlos Fernández, han insistido en que estos hallazgos aportan información "única" sobre la distribución de las poblaciones del oso, las causas de su extinción y los ecosistemas que ocuparon este territorio durante miles de años.

Además, las cronologías asociadas a estos restos se corresponden con un periodo de especial interés para el conocimiento de la evolución humana, al coincidir con etapas en las que poblaciones de neandertales y los primeros representantes de la especie habitaban el territorio del actual León.

NUEVOS TRABAJOS EN LA CUEVA

Durante esta segunda campaña, desarrollada a lo largo de quince días, el equipo investigador --en el que han participado alrededor de 30 voluntarios de varias universidades de España-- se ha centrado en tres puntos de intervención de la cueva, con el objetivo de documentar sus perfiles estratigráficos y recuperar de forma científica los ejemplares fósiles presentes en las acumulaciones de sedimento.

Los trabajos han incluido el mapeo en 3D de la cavidad, el estudio estratigráfico de su relleno, la documentación espacial de los puntos de excavación y la excavación de los sedimentos acumulados. Asimismo, se ha procedido al cribado y lavado de los materiales para recuperar ejemplares fósiles de pequeño tamaño, además de a la limpieza y preparación de los restos recuperados.

La campaña contempla también la toma de muestras para avanzar en la datación de las acumulaciones paleontológicas mediante diferentes técnicas, así como otros estudios específicos, y la digitalización en 3D de los ejemplares.

CINCO NUEVOS INDIVIDUOS Y 500 FÓSILES

Entre los hallazgos y resultados obtenidos durante esta segunda campaña destaca la confirmación de una presencia continuada de osos de las cavernas en la cavidad, con más de cinco nuevos individuos identificados y 500 fósiles de esta especie recuperados.

Igualmente, se ha constatado la primera presencia de leopardos en toda la provincia leonesa, un depredador emblemático pero poco frecuente del pasado de las montañas de Europa y los trabajos realizados han permitido ampliar la diversidad de especies conocida del pasado de León, con presencia de rebecos, zorros, martas y otros pequeños mamíferos.

Además, entre los hallazgos obtenidos se encuentra la documentación del acceso por humanos de forma reiterada en la cavidad desde, al menos, la prehistoria reciente. Estos nuevos resultados permitirán ampliar el conocimiento sobre la fauna que habitó este territorio durante el Pleistoceno y contribuirán a determinar la importancia y cronología de las acumulaciones paleontológicas conservadas en dicha cueva.

PROTEGER UN PATRIMONIO OCULTO

Hasta la zona se ha desplazado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, que ha puesto en valor la importancia de dar continuidad a un proyecto que permite recuperar, estudiar y proteger un patrimonio que permanece oculto en las cavidades de la provincia, así como el compromiso de la Junta de Castilla y León con la investigación y conservación del patrimonio natural y paleontológico de León.

"Se trata de un trabajo muy interesante, producto de la colaboración entre varias entidades, que pondrá en valor la historia de los animales que habitaron en esta zona de la provincia", ha insistido el delegado territorial.

Las excavaciones de la campaña finalizan este lunes, pero mañana los investigadores depositarán todos los restos hallados en un espacio habilitado en la Facultad de Biología con el fin de que se puedan analizar e investigar durante los próximos meses.

FORMACIÓN Y COLABORACIÓN MULTIDISCIPLINAR

El proyecto 'Frontera Cantábrica' integra formación universitaria y colaboración con entidades locales y regionales. Estudiantes de la Universidad de León participan mediante Trabajos Fin de Grado (TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) y prácticas de campo supervisadas, contribuyendo al análisis de ejemplares y a la elaboración de informes científicos.

En la actual campaña se ha ampliado el alcance formativo y han participado en el equipo de campo estudiantes de las universidades de Vigo, Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid y Rovira i Virgili, o la Asociación Paleontológica de Vinaròs.

El equipo multidisciplinar incluye especialistas en arqueología, geología, paleontología, zoología, genética y antropología, coordinados por Darío Fidalgo Casares, con participación de la Junta de Castilla y León, a través del Grupo de Intervenciones en Altura de León (GRIA) del Servicio Territorial de Medio Ambiente; arqueólogos del Servicio de Cultura y del personal de parques y áreas protegidas.

Los resultados de esta segunda fase también se plasmarán en diversos artículos científicos, presentaciones en congresos nacionales e internacionales y publicaciones de divulgación accesibles a la ciudadanía. En próximos pasos se dedicarán esfuerzos a la creación de exposiciones para abrir los descubrimientos al público y dar continuidad al proyecto 'Frontera Cantábrica'.