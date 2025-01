PSCL pide a Pollán que anule la decisión de la elección de la terna para evitar responsabilidades jurídicas y penales

Tudanca y Fernández acusan al letrado mayor de cambiar el acta de la última Junta de Portavoces sobre el sistema de elección de la terna

VALLADOLID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un recurso ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León para pedir al presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán, que anule la decisión de la elección de la terna que tuvo lugar al finalizar el último pleno de 2024 --se celebró el 18 de diciembre-- que salió adelante en una votación registrada desde los escaños y con más noes --35-- que síes --31--.

"Les podíamos evitar posibles responsabilidades jurídicas, hasta penales", ha aconsejado Tudanca que ha acusado al letrado mayor Marcos Herrero de haber falsificado el acta de la última Junta de Portaves en la que hubo una "pregunta expresa" del socialista sobre cómo se iba a llevar a cabo la votación de la terna y una "respuesta expresa y explícita" del letrado que afirmó que la votación iba a ser por mayoría simple, como ha corroborado el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández.

"Les he advertido en la Mesa que falsificar un acta, un documento público, puede ser un delito", ha aseverado Tudanca, un acto al que también "se le parece" la propia votación de la terna en el pleno del 18 de diciembre en la que, según se ha reafirmado, el propio presidente de las Cortes, Carlos Pollán, "se contradijo y dio por aprobada una cuestión en contra de las propias normas que establece la resolución que aprobó la Junta de Portavoces".

Tanto Tudanca como Fernández han acusado al letrado mayor de haber omitido en el acta las preguntas y las respuestas de aquella Junta de Portavoces por lo que han instado a las Cortes a rectificar y a incluir en ese documento la fidelidad de las preguntas y de las respuestas. "Le vamos a dar la oportunidad de hacer las cosas bien, tanto al Partido Popular como a Vox", ha zanjado el socialista que ha pedido a Pollán retrotraiga las actuaciones al momento inicial de la propuesta de la terna judicial "para hacer las cosas bien" y pactar la terna "entre todos".

En este sentido, ha pedido al PP que "vuelva a la senda del consenso y de la cordura" para garantizar "la imparcialidad, la independencia y la estabilidad de una institución tan importante como el Tribunal Superior de Justicia".

"Preguntamos si era mayoría simple, mayoría absoluta o qué tipo de mayoría, dijo --el letrado-- mayoría simple y nada de eso se recoge en el acta", ha criticado por su parte el de UP que, a preguntas de los periodistas, ha leído la literalidad de lo que recoge el acta en el que, según ha afeado, no se incluye la respuesta de Herrero sobre que sería por mayoría simple y sólo que se seguiría el precedente de 2006 para que la elección de la terna se realizase de conformidad con la resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 4 de febrero de 1999 sin debate previo.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, ha tachado la polémica suscita en la Junta de Portavoces de hoy de "completamente artificial, falsa, bastante marrullera e inútil" respecto a un acta que, según ha explicado, "es un resumen sucinto de lo que sucede en la reunión". "Dijo --el letrado-- lo que otros no oímos", ha ironizado el 'popular' que ha asegurado que su partido no va a cuestionar nunca el trabajo de los técnicos "y mucho menos el trabajo del letrado mayor".

"Para nosotros es correcta --el acta--, sin duda", ha zanjado García Nieto para quien esta polémica es fruto del "sentimiento de culpa interno" del PSOE por no haber registrado en tiempo su terna. "Han estado tan ocupados de sus líos internos que no han trabajado y presentado en tiempo y forma, que no falten a la verdad", ha sentenciado.

Finalmente, desde el Grupo Vox, su portavoz, Juan García-Gallardo, ha rechazado una vez más participar en la discusión entre el Partido Popular y el Partido Socialista respecto a la decisión en el nombramiento de magistrados para el Tribunal Superior de Justicia.

"Nosotros no entramos en esas peleas del viejo bipartidismo de a ver quién tiene más capacidad para politizar la Justicia, en este caso la justicia de Castilla y León, y serán ellos los que tengan que resolver sus cuitas", ha zanjado.

En el caso de Pablo Fernández, se ha preguntado si realmente se rectificará y ha afirmado: "No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que el letrado mayor toma decisiones unilaterales por su cuenta y riesgo no reflejando fielmente lo que se dice en la Junta de Portavoces".