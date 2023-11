El PSCyL anuncia una Proposición de Ley para que CyL deje de ser la única CCAA sin legislación para el colectivo LGTBi.

Planteará una jornada parlamentaria para que "se oiga la voz" del colectivo y frente a los "bulos" de la extrema derecha



El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha anunciado hoy la presentación, en las próximas semanas, de una Proposición de Ley que amplíe los derechos del colectivo LGTBi para que Castilla y León deje de ser la única comunidad autónoma sin una legislación específica en esta materia.

Así lo ha señalado Tudanca tras reunirse con diversos colectivos LGTBi, acompañado de la portavoz de Familia, Nuria Rubio, y el procurador Miguel Hernández, con los que el PSOE seguirá dando pasos para ampliar derechos y libertades.

"Nos gustaría que no fuera batalla política e ideológica porque es una cuestión de derechos y libertades e igualdad. No es cuestión de bandera, de un símbolo, se trata de derechos y necesidades específicas, de protocolos para que no haya discriminación en ningún ámbito para el colectivo LGTBi y a fin de que sus integrantes sea iguales y tengan los mismos derechos que los del resto de España", ha remarcado el portavoz socialista.

Tudanca ha recordado que esta normativa ya la prometió el PP en 2015, cuando gobernaba en solitario, y en 2019, en coalición con Ciudadanos, y ahora, "lamentablemente" en 2023 existe el "grandísimo obstáculo" de que gobiernan con la extrema derecha.

"Ya no solo se oponen a la tramitación de iniciativas en defensa de la igualdad, sino que plantean retrocesos en los avances logrados durante tantos años", ha denunciado Tudanca, quien, en tono irónico, ha declarado que se trata de aprovechar "la ventaja" de que somos los últimos en contar con normativa para, al menos estudiar la mucha materia existente en otras CCAA para que el texto castellanoleonés sea el "más avanzado", incluso más que el canario.

Por eso, ha pedido al PP que reflexione si Castilla y León se merece ser la última comunidad autónoma en contar con una normativa específica ya que todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, cuentan con leyes para este colectivo. La última en sumarse a esta legislación es Asturias, que tramita ya el texto en su parlamento autonómico.

Tudanca ni siquiera ha pedido el voto afirmativo del PP, pues, tal y como ha advertido sin abandonar la ironía, "bastaría con que se abstuviesen. Lo de VOX lo veo imposible, aunque sería un avance democrático sin precedentes, aunque si ahora no sale adelante la Proposición de Ley no será por su culpa, pero si se caen del caballo y vienen a reconocer que estas personas tienen los mismos derechos que el resto, ¡aleluya!", ha espetado.

Además de la citada Proposición de Ley, que confía en presentar antes de que finalice el año tras un "trabajo de legislación comparada" con la legislación al respecto de otras CCAA, el Grupo Socialista ha anunciado la celebración en las Cortes de una jornada parlamentaria para "hacer escuchar la voz" del colectivo y "alejar falsos mitos y bulos de la extrema derecha".

La presidenta de la Fundación Triángulo en Castilla y León, Yolanda Rodríguez, ha recordado que contar con una ley en materia de diversidad sexual y de género en Castilla y León es una "vieja reivindicación" de un colectivo que se siente "discriminado" y abocado al "sexilio", en referencia a que esa falta de derechos les obliga a trasladar su residencia a otros territorios que ya cuentan con la legislación correspondiente.

Rodríguez también ha lamentado que en su día la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, justificara el retraso de contar con legislación en la necesidad de esperar a contar con una ley estatal para así "no errar" el contenido del texto autonómico, cuando dicha normativa estatal está vigente desde hace un año y en Castilla y León el colectivo sigue esperando a que la Junta "reaccione".

"Estamos hablando de algo que incumbe a todos, no es una cuestión de unos partidos u otros, lo que queremos es, en definitiva, que se desarrolle la Constitución que dice que todos somos iguales", ha resumido la máxima responsable de Fundación Triángulo en Castilla y León.