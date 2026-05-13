PSCyL asegura que Mañueco oculta su pacto con Vox para no dañar "los intereses" del PP en Andalucía

El PSOE de Salamanca aspira a gobernar en todas las cabeceras de comarca en las municipales de 2027 - EUROPA PRESS

SALAMANCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador en las Cortes de Castilla y León y secretario autonómico de Política Municipal del PSOE, Fran Díaz, ha asegurado este miércoles en Salamanca que el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido no "sacar a la luz" un pacto de gobierno con Vox que, a su juicio, perjudicará los intereses electorales del PP en los comicios de Andalucía.

El representante socialista ha afirmado que los ciudadanos pueden suponer el contenido del acuerdo tras la lectura de los pactos alcanzados en Extremadura y Aragón. Asimismo, ha ironizado sobre el reparto de cargos y ha señalado que el PP sentirá "vergüenza" por la cesión de algunas áreas, aunque ha criticado que la capacidad de aceptación de Mañueco es "infinita".

Díaz ha lamentado que, después de casi dos meses desde las elecciones autonómicas, Castilla y León continúe sin Gobierno y ha reprochado que los responsables del acuerdo no han mostrado voluntad para avanzar en su deber ante unas Cortes que se constituyeron hace ya un mes. Según el procurador, el pacto para la presidencia de la Junta ya se ha redactado desde Madrid mientras la Comunidad permanece en funciones.

En este sentido, el socialista ha elevado sus quejas respecto a la gestión de los planes de empleo, un punto en el que ha indicado que, a pesar de la firma de los primeros convenios a mediados de mayo, todavía existen dudas sobre la ejecución de los mismos y ha subrayado que los perjudicados por esta demora son los ciudadanos que deberían beneficiarse de las contrataciones en los municipios de la Comunidad.

Finalmente, Díaz ha denunciado que el Gobierno en funciones toma decisiones económicas cada jueves sin someterse a la fiscalización del Parlamento y ha concluido con la afirmación de que el PSOE de Castilla y León se mantiene activo en el territorio para ofrecer una alternativa al Partido Popular y fortalecer su implantación municipal.