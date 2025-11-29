El PSCyL insta a los jóvenes a "dar un golpe encima de la mesa" ante el "relato reaccionario" de Vox y PP

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa - PSOE

LA HORRA (BURGOS), 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha instado a los jóvenes de Castilla y León a combatir el "relato reaccionario" que representan Vox y el PP y "dar un golpe encima de la mesa".

Lo ha hecho durante su intervención en la apertura del Congreso de Juventudes Socialistas en la localidad burgalesa de La Horra, en el que Diego Pablo Alonso ha sido elegido nuevo secretario provincial de la organización juvenil socialista.

Precisamente, ha resaltado que "nadie mejor que las Juventudes Socialistas para liderar la respuesta frente al discurso de la ultraderecha", al tiempo que ha animado a la organización juvenil a combatir el relato de Vox y PP desde la pedagogía de los valores, principios e ideas que representa el Partido Socialista.

El representante socialista también ha asegurado entender el rechazo de un parte de la juventud a los partidos tradicionales y su traslado a posiciones antisistema, por lo que ha incidido en el esfuerzo desde la ideología, desde la izquierda, para explicar, sensibilizar y desarrollar políticas públicas reales que solucionen los problemas del día a día de los jóvenes.

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Castila y León, Diego Vallejo, ha tachado de "nefastas" las políticas desarrolladas por el gobierno del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco en materia de Juventud y ha apelado al cambio que representa el secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, para "girar el timón 180 grados.

"Los jóvenes, ahora mismo no podemos quedarnos, no podemos desarrollar un proyecto de vida por las políticas públicas que aplica la Junta de Castilla y León", ha concluido