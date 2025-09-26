PSCyL plantea un plan integral que refuerce la prevención de incendios, la gestión del paisaje y la cooperación

Daniel de La Rosa, en la conferencia de prensa sobre la sectorial que se celebrará en Las Médulas. - EUROPA PRESS

BURGOS 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha asegurado que la lucha contra los incendios forestales debe ser "integral", de cara a "reforzar la prevención, la gestión del paisaje y la cooperación entre administraciones, agentes sociales y ciudadanía".

De la Rosa ha presentado en Burgos la Conferencia Sectorial de Gestión Forestal que organiza el PSOE de Castilla y León en Puente de Domingo Flórez, en Las Médulas (León) este sábado, 27 de septiembre. En esta cita se reunirán todos los "implicados" en el sector forestal de Castilla y León, en la tercera de las conferencias de los socialistas en la Comunidad con las que el partido se erige en "altavoz" para trabajar "de abajo a arriba".

Las jornadas nacen con el propósito de "reflexionar" sobre el papel estratégico de los bosques en la ordenación del territorio, la "prevención de incendios y la lucha contra el cambio climático".

De la Rosa ha recordado que España se sitúa entre los países con mayor superficie forestal de toda Europa y que Castilla y León ocupa "un lugar de primer orden, por extensión y por la diversidad y el valor ecológico de sus móviles". Son más de cinco millones de hectáreas de superficie forestal, de las que la mitad son de titularidad pública, ha precisado. Además, ha subrayado que la Comunidad es un territorio "estratégico" para afrontar los desafíos de la gestión forestal en España.

El secretario de Organización ha recordado que el Gobierno de España ha planteado "un pacto de Estado, frente a la emergencia climática", que, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "ha rechazado".

De la Rosa no entiende las razones por las que se rechaza, porque, en sus palabras, hace referencia a la "entrada de fondos estatales y autonómicos, que pueden servir para la reconstrucción y la prevención de futuros incendios". Unas medidas que pasan también por la profesionalización de los parques voluntarios.

Como ejemplo ha puesto el modelo actual la provincia de Burgos, que cuenta con tres parques profesionales, los de Burgos, Aranda y Miranda y otros 19 parques de bomberos voluntarios que dependen de la Diputación Provincial. En este sentido, ha mostrado su "esperanza" de que "poco a poco" se vayan profesionalizando, pero sin "certidumbre" al respecto a día de hoy

COMPROMISOS

Un pacto de Estado que se resume "en diez compromisos o retos" y pasan por la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil, la limitación de la edificación en zonas de riesgo del medio rural y el impulso del medio rural a través de la fijación de la población. También por la recuperación de la ganadería extensiva; la formación en prevención a través de los centros educativos; cumplir con la cumbre del clima de París y acelerar la transición ecológica.

De la Rosa ha recordado también la visita que ha realizado el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez a Bruselas y la reunión que ha mantenido con el comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea para defender los intereses y las reclamaciones del sector agroalimentario de Castilla y León, algo que, ha criticado, "no ha hecho todavía Mañueco".