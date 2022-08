PSCyL ve "intereses económicos ocultos" en la gestión de la Junta en materia de incendios

VALLADOLID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Vázquez, ha deslizado hoy que la "negligente" gestión de la Junta en los incendios que han asolado este verano a Castilla y León tiene "ocultos como siempre intereses económicos", al tiempo que ha acusado al Ejecutivo autonómico de "poner en marcha toda la maquinaria y poder" para "lavarla".

"No vamos a dejar de hacer propuestas hasta que Castilla y León cuente con el operativo al que tiene derecho para hacer frente a los incendios porque, no solo no saben, sino que no quieren y, desgraciadamente, estamos convencidos de que ese empecinamiento lo que pretende es ocultar los intereses económicos como siempre tienen que ver en este mal gobierno", ha asegurado durante su comparecencia en las Cortes.

El portavoz socialista ha insistido en que no quieren dejar "enfriar" esta situación para que se "depuren responsabilidades" ante incendios como el de la Sierra de la Culebra que, a su juicio, se podrían haber evitado si las propuestas que el PSCyL, sindicatos y profesionales del colectivo de extinción de incendios no se hubieran "despreciado" en los últimos "diez años".

Vázquez ha cargado contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por pedir una Conferencia de Presidentes que aborde el cambio climático al recordarle que las competencias en la materia son de la Junta, al tiempo que le ha recordado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno aportará financiación siempre y cuando la Junta "cumpla con sus exigencias".

"Para ello, tiene que actualizar el plan de Extinción, el de Emergencias, el plan Forestal, tener un operativo coordinado y activo durante todo el año y que los profesionales estén reconocidos con unas condiciones laborales dignas", ha indicado el socialista que ha contrapuesto la actitud de Mañueco con la del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que, en sus palabras, comparecerá ante su Parlamento de forma "honesta y digna" para dar a conocer lo acontecido en sus incendios, "fin último", ha asegurado, del PSCyL cuando exigía las comisiones de investigación de los incendios de la Paramera (Ávila) y la sierra de la Culebra.

Por último, ha mostrado su compromiso de estar "del lado" de los profesionales que forman parte del operativo de lucha contra incendios y, "sobre todo", del ciudadano que tiene "derecho" a estar protegido frente a la "emergencia climática" que en verano deriva en "incendios" pero que también lo hará en "inundaciones".

"Ellos ponen todo el poder, toda la maquinara, todos los recursos económicos para intentar lavar una imagen, limpiar lo que es sucio como ha sido su gestión al frente de la garantía de la seguridad al que tiene derecho nuestra gente y el PSCyL no cesará en proponer y exigir las medidas a las que tiene derecho el ciudadano y el colectivo de lucha contra incendios", ha concluido.