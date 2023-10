El PSOE abulense dice "No" al proyecto de ordenanzas ante el "saqueo al bolsillo de los ciudadanos".

ÁVILA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ávila ha anunciado un "No" y "enmienda a la totalidad" al proyecto de ordenanzas municipales presentado por Por Ávila para el próximo año 2024.

Este lunes era el PP el que anunciaba su negativa a apoyar el proyecto debido al "hachazo" que suponía la subida de impuestos contemplada en ellos y hoy es el PSOE el que asegura que "ni se va a abstener ni va a votar a favor de propuesta alguna que contemple una subida del IBI"; algo, esto último, que ha calificado de "línea roja" para su partido.

"Es inconcebible ese saqueo al bolsillo de los ciudadanos y esa forma de hacer política tan demagoga", ha señalado la portavoz socialista en el Consistorio abulense, Eva Arias, hoy en rueda de prensa, quien se ha opuesto a esa subida contemplada en el proyecto de ordenanzas de un 10% más en el IBI. "No le vamos a pasar otra", ha asegurado.

Igualmente, rechazan la propuesta de una "nueva tasa por la prestación de servicios para la realización de actividades de carácter puntual o esporádico", algo que "puede ser hasta ilegal", aseguran, por no detallarse "el hecho imponible" de lo que se va a gravar. "Su cobro queda al albedrío del Ayuntamiento", ha asegurado el concejal del PSOE Fernando Contreras.

El grupo, eso sí, no ve con tan malos ojos algunos puntos como la recuperación de la tasa de terrazas para la hostelería, eliminada en el ejercicio de la pandemia y que no se había vuelto a recuperar, pero no está de acuerdo con la subida del 44% en la tasa de basuras al considerarla "desmesurada".

Los socialistas, además de la retirada de la subida del IBI, piden que al proyecto de ordenanzas le acompañe "una relación de los gastos previstos para el próximo año de cara a poder realizar un análisis global de la situación", ya que entienden que el aumento de ingresos no tiene que venir solo del incremento de la recaudación, sino que se pueden "reducir gastos innecesarios".

"Entendemos que para la buena prestación de los servicios es necesario el pago de impuestos", de manera "justa, progresiva y redistributiva", y "con ello dejamos claro que estamos en las antípodas de los partidos populistas que venden consejos que para ellos no tienen con la bajada de impuestos", pero "no con que la subida solo tenga repercusión en el ciudadano de a pie", ha insistido Eva Arias.

RESPUESTA DEL CONSISTORIO

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, por su parte, ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad a todos los grupos políticos".

Si no se "actualizan" las tasas y los impuestos, ha señalado, implicará "recortes municipales en servicios sociales", en la calefacción en los colegios, en personal o en el autobús de Ávila, entre otros.

"Nos gustaría no tener que actualizar los impuestos y tasas", ha señalado, "pero las circunstancias son las que son" y la subida del IPC en los últimos años "afecta al ayuntamiento al igual que a los hogares".