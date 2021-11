PSOE acusa a Diputación de Valladolid de "desaprovechar" el aumento presupuestario procedentes del Gobierno de España

Anuncia la presentación de enmiendas y se muestra dispuesto a llegar a acuerdos

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista ha acusado a la Diputación de Valladolid de "desaprovechar" en su proyecto de Presupuestos para 2022 el aumento de fondos procedente del Ejecutivo central y ha criticado al equipo de Gobierno que encabeza Conrado Íscar por elaborar unas cuentas "poco novedosos, similares a los de años anteriores y sin rastro de los fondos europeos".

En un comunicado remitido a Europa Press, los socialistas recuerdan que la cuantía que ingresará la Diputación en tributos trasferidos por el Estado pasa de 68 millones el año pasado a 78, y a ellos habría que sumar otros tres millones de la liquidación definitiva.

"Con un incremento tan destacado de las aportaciones del Estado, era una oportunidad única para abordar de una vez por todas grandes proyectos necesarios y básicos para el medio rural, como la depuración" ha lamentado el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ferreira.

Además, ha criticado que se siga destinando dinero a asuntos con "escaso reflejo o incidencia" en la provincia, mientras "siguen sin solucionarse problemas tan básicos y necesarios para los ciudadanos como la conectividad y el acceso a internet".

En uno de los apartados "más importantes para los municipios" a juicio de los socialistas, como es el dedicado a los Planes Provinciales, el Grupo considera que "no ve reflejado el incremento presupuestario que daría un impulso a las inversiones" de los pueblos.

Francisco Ferreira ha aludido al pleno del pasado mes de marzo, en el que se aprobó una proposición socialista para crear una oficina de asesoramiento sobre los fondos europeos a los municipios y, en ese sentido, ha censurado que no se conozca "qué proyectos se plantean" ni ha habido "una sola reunión de la mesa de seguimiento".

El PSOE también ha cargado contra las asignaciones a proyectos "de municipios concretos gobernados por el PP" en tanto el resto "debe acudir a distintas convocatorias en régimen de concurrencia competitiva".

RECLAMA "TRANSPARENCIA"

"Esto no es justo, ni tampoco vemos adecuado que, para obtener financiación, algunos tengan que llamar a la puerta del presidente. Esta institución está al servicio de los 225 municipios de la provincia, no solo de aquellos que tienen alcaldes del PP", ha sentenciado. Por ello, ha reclamado "transparencia" y que "no se favorezca en los Presupuestos a unos ayuntamientos muy elegidos".

Al margen de esto, el PSOE ha reprobado también el incremento de las transferencias a Sodeva, una sociedad para la que han pedido "en multitud de ocasiones" su "disolución".

Señalan los socialistas que "en nada se parecen los presupuestos" que presenta el Equipo de Gobierno al presupuesto real" y ponen como ejemplo las cuentas de 2021 que ascendían a 112 millones y que "diez meses después han sufrido modificaciones por importe de 42 millones de euros".

En relación con la ejecución presupuestaria de 2021, el Grupo Socialista ha advertido de que actualmente está "en un 45 por ciento", lo que significa que "de 155 millones, hay 84 sin ejecutar a fecha de hoy", lo que supone "un claro ejemplo de mala gestión económica de la coalición PP-Ciudadanos".

Los socialistas han criticado también que existan partidas incluidas en el presupuesto de 2022 que "se quedarán en papel mojado" como lo relacionado con "uno de los temas estrella del equipo de gobierno", las telecomunicaciones en el medio rural.

A modo de ejemplo, los socialistas apuntan a que en 2021 "no se ha ejecutado ni un solo euro de un total de 1.900.000 euros que existían para este programa", al tiempo que "sigue habiendo municipios sin internet y sin cobertura telefónica".

No obstante, el Grupo Provincial Socialista se ha mostrado "dispuesto" a llegar a acuerdos en estas cuentas. "Presentaremos nuestras enmiendas y esperemos que puedan ser tenidas en cuenta", recalca.