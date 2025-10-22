El PSOE asegura que con la tasa de basuras de Carnero los vallisoletanos pagan un 21% más y no reciben mejores servicios

Los socialistas remarcan que rebajar el IBI para compensar la tasa de basuras sería "lo justo"

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que los vallisoletanos pagan este año un 20,98 por ciento más sin recibir mejores servicios porque el alcalde, Jesús Julio Carnero, se niega a compensar con una rebaja del IBI la recaudación adicional derivada de la tasa de basuras impuesta por su gobierno en 2025.

En un comunicado recogido por Europa Press, los socialistas han señalado que en 2024 por el IBI Urbano se recaudaron 73.569.182 euros, según la liquidación anual, y ese importe incluía el coste de la recogida de los residuos, mientras que en 2025, el estado de ejecución de ingresos a 30 de septiembre prevé recaudar 71.218.950 euro, a lo que hay que sumar la nueva tasa de basuras de Carnero (17.786.390 euro).

De este modo, la recaudación total IBI y Tasa de Basuras asciende a 89.005.340 euro, es decir, 15.436.158 euro más que el año anterior, lo que supone un incremento del 20,98 por ciento.

"Carnero castiga a familias y empresarios mientras la gestión del servicio de limpieza no mejora y los problemas se multiplican en los barrios y zonas comerciales del centro", ha lamentado el PSOE, un punto en el que el partido ha reclamado una rebaja inmediata del IBI equivalente a la parte de la tasa de basuras relativa a la recogida, para que la ciudadanía no pague dos veces por lo mismo.

Así lo ha reclamado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, antes de matizar que "no hay justificación para hacer caja al emplear un sistema injusto cuando los vecinos llevan 40 años financiando el servicio con sus impuestos".

Por último, los socialistas han incidido en que está "claro" que el método elegido por PP y Vox para cobrar la tasa de basuras es "injusto", por lo que se reafirman en su compromiso de cara al próximo mandato 2027-2031 de reducir el IBI para realizar esa compensación.