PSOE critica que el Ayuntamiento de Valladolid no rebaje el IBI cuando recaudará casi un 21% más con la tasa de basuras

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que el Ayuntamiento de Valladolid no rebaje el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para compensar la tasa de basuras, algo que considera que sería "lo justo", cuando los vecinos pagarán casi un 21 por ciento más de impuestos sin recibir mejores servicios.

Los socialistas, en un comunicado recogido por Europa Press, han concretado que, según los datos del propio Ayuntamiento, en 2024 por el IBI Urbano se recaudaron 73.569.182 euros, según la liquidación anual, y ese importe incluía el coste de la recogida de los residuos, mientras que en 2025 el estado de ejecución de ingresos a 30 de septiembre prevé recaudar 71.218.950 euros, a lo que hay que sumar la nueva tasa de basuras de Carnero (17.786.390).

De este modo, la recaudación total IBI y Tasa de Basuras asciende a 89.005.340 euros, es decir, 15.436.158 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 20,98 por ciento.

"Carnero castiga a familias y empresarios mientras la gestión del servicio de limpieza no mejora y los problemas se multiplican en los barrios y zonas comerciales del centro", ha señalado el portavoz del Grupo, Pedro Herrero, quien ha justificado que el PSOE insista en reclamar una rebaja inmediata del IBI equivalente a la parte de la tasa de basuras relativa a la recogida para que la ciudadanía "no pague dos veces por lo mismo".

Herrero, antes de matizar que "no hay justificación para hacer caja empleando un sistema injusto cuando los vecinos llevan 40 años financiando el servicio con sus impuestos", ha afirmado que el Grupo Municipal Socialista tiene "tan claro" que el método elegido por PP y Vox para cobrar la tasa de basuras es injusto que se reafirma en su compromiso de cara al próximo mandato 2027-2031 de reducir el IBI para realizar la compensación.