El PSOE critica que el PP haya votado en contra de sus mociones en la Diputación de Salamanca para prevenir incendios

De izquierda a derecha, el diputado provincial Carlos Fernández Chanca, el portavoz socialista en la Diputación, Fernando Rubio, y el diputado, Antonio Cámara. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación provincial de Salamanca ha criticado que el PP haya votado en contra en hasta cuatro ocasiones a las mociones socialistas que trataban de reclamar cuestiones relacionadas con los incendios y la prevención.

El diputado provincial Carlos Fernández Chanca ha asegurado que el PP de la institución provincial, con su "indolente presidente a la cabeza, tiene amnesia selectiva".

Por esta razón, ha recordado cómo en los últimos años los socialistas han reclamado a través de varias mociones en los diferentes plenos cuestiones asociadas a incendios y a su prevención, que han sido siempre rechazadas por el PP.

De esta manera, ha recordado que en 2017, el Partido Socialista presentó una moción para pedir una revisión de los hidrantes que existían en la provincia.

"En 2020 volvimos a tocar este tema y presentamos una nueva moción para pedir a la Diputación que hiciera un mapa provincial con los hidrantes que existieran en la provincia, y votaron en contra", ha añadido Chanca. En ese mismo año, ha resaltado, el PSOE presentó una moción para hacer frente a las emergencias climáticas.

A este respecto, ha señalado que se pedía un estudio entre la Universidad de Salamanca y la Diputación para analizar y mapear la provincia y ver aquellas zonas de mayor riesgo ante posibles incendios, pero el PP votó en contra.

Por otro lado, el portavoz socialista en la Diputación, Fernando Rubio, ha asegurado durante la rueda de prensa en la institución provincial que el PSOE ha solicitado un Pleno extraordinario para buscar soluciones al tema de los incendios forestales y en los entornos urbanos.

"Tenemos una gestión fallida, de fracaso y carente de compromiso, que es lo que de verdad nos duele", ha añadido. Para Rubio, "la Diputación debe atender las emergencias en entornos urbanos, pero debe estar para cualquier otra situación en la provincia porque el fuego no entiende de entornos urbanos ni de cuestiones administrativas".