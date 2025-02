El PSOE denuncia que el colegio de Villalpando lleva días sin calefacción con aulas "a diez grados"

ZAMORA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado este lunes que el colegio "La Inmaculada" de Villalpando acumula días sin calefacción y que los alumnos se enfrentan a temperaturas de "aproximadamente diez grados" en las aulas, precisamente en unas semanas en las que la provincia ha alcanzado valores de "cinco bajo cero".

Así lo ha relatado, en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en Zamora, la secretaria de Organización en funciones de los socialistas de Castilla y León, Ana Sánchez, que ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) para exigir a la Junta que intervenga.

Sánchez ha explicado que el colegio cuenta con 140 alumnos procedentes de Villalpando y de parte de la comarca zamorana de Tierra de Campos: "Es una falta de diligencia indecente que tiene consecuencias en los niños, en los profesores y en las familias. Además, es una situación que no es nueva, ya ocurrió en el curso 2023-2024, y se sucedieron los mismos problemas", ha asegurado la socialista, que ha recordado que "si se estropea una bombilla o un radiador es competencia del Ayuntamiento", pero si se trata de algo estructural ya debe intervenir la Junta.

"Los niños, tal y como anuncian sus padres y madres, están acudiendo al centro con guantes, bufandas y prendas de abrigo, en una situación absolutamente precaria en la que los profesores llevan calefactores de su propiedad", ha narrado Sánchez, que ha aseverado que los problemas de salud "no han tardado en llegar", con "catarros, gripes, enfriamientos...". "Y claro, no les vayan a decir que se marchen al centro de salud porque lleva 20 años para hacerse", ha deslizado la responsable del PSOE.

"¿Para qué queremos dos consejeras sentadas en el Consejo de Gobierno? ¿Para qué queremos al señor Fernando Prada si son incapaces de tener la mínima diligencia con los más vulnerables, con la joya de la corona, con los niños del colegio de Villalpando?, se ha preguntado Sánchez, en alusión a la vicepresidenta Isabel Blanco, a la consejera de Industria, Leticia García, y al delegado territorial.

Para Ana Sánchez, "hay una falta de voluntad absoluta", por lo que ha instado a la Junta a que intervenga: "Somos conscientes y conocedores de que, en los últimos tres años, los gastos de funcionamiento para los centros públicos de la Comunidad autónoma se han reducido en más de un 10%. En Zamora, se deja de ejecutar el 38% de los fondos presupuestados para Educación, 5 millones de euros", ha añadido la socialista.

"No solventan la situación de la estación de autobuses. No solventan que nos dejen sin vigilantes en las torretas contra los incendios. No solventan los problemas cotidianos de la Junta de Castilla y León en los colegios. Pero sí mienten descaradamente", ha enumerado Sánchez, que ha incidido en que los niños merecen "una educación en condiciones dignas".