El PSOE insta al Ayuntamiento de Salamanca a "proteger" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo

SALAMANCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca presentará en el próximo Pleno una moción en defensa del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo e insta a "proteger los derechos de las mujeres".

De este modo, los socialistas han advertido del retroceso que suponen "las políticas conservadoras y reaccionarias, como las aprobadas recientemente por el Ayuntamiento de Madrid, o los intentos del Gobierno de Castilla y León de implantar protocolos antiabortistas que vulneran los derechos reconocidos por ley".

La moción propone que el Ayuntamiento "reafirme su compromiso con la igualdad y la neutralidad institucional, que el Gobierno de España impulse la reforma constitucional para blindar este derecho, y que la Junta de Castilla y León cumpla la ley", han asegurado desde el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press.

Los socialistas piden, además, que se garantice "el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y frenando cualquier intento de injerencia ideológica, como las campañas basadas en falsedades científicas como el inexistente síndrome postaborto", han dicho.

"Los avances en esta materia siempre han sido impulsados por gobiernos socialistas, desde la ley de 1985 hasta la actual Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023 para reforzar las garantías y el acceso en condiciones de igualdad y seguridad", ha recordado la viceportavoz socialista, María Sánchez.

La moción subraya que los derechos sexuales y reproductivos están reconocidos internacionalmente, y recuerda que su conquista ha sido fruto de la lucha incansable de generaciones de mujeres y del movimiento feminista. Sánchez ha añadido al respecto que no pueden permitir "que se normalicen los discursos que criminalizan o infantilizan a las mujeres. Frente a la desinformación y las mentiras, el PSOE defiende la educación sexual, la sanidad pública y el respeto a las decisiones personales. Salamanca debe ser una ciudad comprometida con la igualdad y libre de retrocesos en derechos".

A pesar de los avances, como la reciente incorporación del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, como han asegurado los socialistas, denuncian que la sanidad privada "sigue acaparando la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo. En 2024, el 72 por ciento de las intervenciones se realizaron en clínicas privadas y más de la mitad fueron costeadas por las propias mujeres", han añadido.

Para el PSOE, esta situación demuestra que "el acceso público aún no está garantizado en condiciones de igualdad, lo que obliga a muchas mujeres a acudir a la privada por falta de información, de recursos o de disponibilidad en el sistema público".