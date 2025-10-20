El PSOE lamenta el "tijeretazo" del 40% "previsto" por el Ayuntamiento para la compra de vivienda en 2026 dentro de VIVA

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha lamentado el "tijeretazo" del 40 por ciento previsto en los presupuestos presentados para el año 2026 en la compra de vivienda, dentro del presupuesto de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), que "consolida y agrava" los recortes aplicados por el Gobierno de PP y Vox desde el inicio del mandato de Jesús Julio Carnero.

El concejal socialista Luis Vélez ha señalado que el presupuesto global de VIVA para el próximo ejercicio apenas crece un 1,7 por ciento, lo que supone un incremento de 135.500 euros respecto a 2025, y "consolida" la reducción del 22,37 por ciento que ya "sufrió" la entidad en 2024, cuando el presupuesto era de 9,6 millones de euros en 2023.

En este marco, el PSOE ha advertido de que el recorte "más duro" se producirá en la partida destinada a la adquisición de viviendas, que descenderá de 1,9 a 1,1 millones de euros, lo que representa una caída del 40 por ciento, con respecto a la partida del año 2025.

También se reducirá en un 52,2 por ciento la partida de reparación de viviendas, que pasa del millón de euros previsto en 2025 a medio millón para el próximo ejercicio, según un comunicado del grupo socialista recogido por Europa Press.

"Todo ello a pesar de que esta partida no sólo no debería decrecer, sino que debería incrementarse debido a que el parque público de viviendas va creciendo", ha subrayado los socialistas.

Asimismo, el PSOE ha considerado que, a pesar de que la vivienda, es "uno de los principales problemas de la ciudadanía", especialmente entre los jóvenes, "parece ajeno" al equipo de Gobierno presidido por Carnero.

Además, los socialistas han señalado que el capítulo de personal desciende por debajo del millón de euros, lo que, a su juicio, "hace suponer que no se va a potenciar la sociedad".

PUENTE JARDÍN

También, el presupuesto de inversiones de cinco millones de euros, que aumenta un 16,4 por ciento, responde exclusivamente a la ejecución de la promoción de 47 viviendas de alquiler joven en Puente Jardín, en la confluencia de las calles Eneldo y Frambuesa, con una partida de 3,2 millones de euros para 2026.

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha criticado que, dos años después de modificarse los estatutos de VIVA para convertirla en instrumento "esencial y fundamental" del proyecto de soterramiento, el presupuesto de la sociedad para esta actuación "sigue siendo cero".

"El equipo de Gobierno PP y Vox consolida y agrava los recortes iniciados en el primer año del mandato municipal, estancando y haciendo retroceder todas las políticas para favorecer el acceso a una vivienda digna", ha lamentado Vélez.