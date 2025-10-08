PSOE logra aprobar una PNL empatada en Comisión para consignar partidas para ayudas a la actividad resinera

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha logrado aprobar una Proposición No de Ley (PNL) que ha llegado al pleno de las Cortes de este miércoles tras empatar en Comisión y que insta a la Junta a consignar presupuesto suficiente para todos los solicitantes de la ayuda para la mejora de la actividad resinera y de los pinares que reúnen las condiciones pero que se han quedado fuera por falta de disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, las Cortes de Castilla y León han respaldado conceder a estos solicitantes una ayuda para lo que piden habilitar "la cantidad suficiente" para ello.

La propuesta de resolución del Grupo Socialista sólo ha recibido el rechazo de la bancada 'popular' y de los dos procuradores no adscritos, mientras que los once parlamentarios de Vox se han abstenido y el resto del hemiciclo ha votado a favor --PSOE, UPL y Soria ¡Ya! y los tres procuradores del Grupo Mixto--.

El procurador socialista José Luis Vázquez ha cifrado en tres cuartas partes los solicitantes que se han quedado fuera de unas ayudas que convocó la Junta en 2023 de manera forzada y que dotó con un millón de euros, procedentes en un cien por cien de los fondos europeos que gestionó Pedro Sánchez, ha apostillado, tras lo que ha comparado al Gobierno autonómico como "el gorrón de la pandilla".

Sin embargo, el procurador del PP Emilio José Berzosa ha recordado que el rechazo en Comisión a la iniciativa socialista se debió a "un tema estrictamente técnico y legal" que pasa por cumplir la Ley General de Subvenciones que establece que una vez que una convocatoria queda resuelta no se puede volver a dotar con nuevas dotaciones económicas presupuestarias o nuevos créditos a esa subvención.

El procurador 'popular' ha recordado que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha apostado "siempre" por el sector de la resina y ha puesto como ejemplo el Plan Estratégico Regional del sector de la resina en Castilla y León.

"Nos encontramos en uno de los múltiples casos en los que para un sector que es estratégico para nuestra Comunidad no hay dinero", ha lamentado por su parte el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, mientras que el procurador de Soria ¡Ya! Juan Antonio Palomar Sicilia ha cifrado en 19 los expedientes que no se han tramitado y que se han denegado por falta de disponibilidad presupuestaria.

"Debe corregirse de inmediato y conceder estas ayudas a los solicitantes", ha compartido el político soriano que ha advertido a la Junta de que si de verdad quiere "atar" a la gente al mundo rural no se puede permitir que estas solicitudes no reciban ayuda, máxime cuando se trata de un sector estratégico y "debe mimarse porque contribuye al mantenimiento y limpieza de los montes".

En el caso del Grupo Vox, la procuradora María Luisa Calvo ha acusado al PP de aprobar ayudas que luego no paga porque no existen fondos suficientes. "No se puede jugar con las expectativas de quienes trabajan desde el amanecer en nuestros pinares para mantener vivo un oficio que forma parte del alma de Castilla y León", ha reprochado al Gobierno autonómico.