El PSOE muestra su preocupación ante la reducción de la inversión prevista en Aquavall para 2026

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha expresado su preocupación ante la "reducción" de la inversión prevista en Aquavall tras la aprobación del Plan Plurianual 2026-2028, con el voto negativo de los socialistas, que fija unos presupuestos para el año 2026 y una estimación presupuestaria para 2027 y 2028 con una tendencia de reducción de la inversión "reconocida por el gobierno municipal".

El presupuesto de Aquavall para el año 2026 sufre una caída del 14 por ciento con respecto al año pasado al pasar de los 35 a los 30 millones, debido fundamentalmente a que este año caen los ingresos que vienen de fondos europeos (PERTE del ciclo del agua), según han explicado fuentes socialistas a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Así, la inversión de la empresa para el año 2026 se sitúa en 11,5 millones, si bien hay que tener en cuenta que, de ellos, 1,5 millones corresponden a fondos europeos (PERTE) cuyos ingresos será el último año que se reciben, por lo que realmente si no se tienen en cuenta estos fondos, las inversiones bajan con respecto al año pasado.

No obstante, los socialistas consideran que es "más preocupante aún" comprobar cómo las previsiones de inversión para los ejercicios 2027 y 2028 se sitúan en 9,6 y 9,4 millones respectivamente, reduciendo progresivamente la capacidad inversora de la empresa.

El Grupo Municipal Socialista ha trasladado su preocupación por la previsión de reducción de la inversión pese seguir siendo "muy necesaria", así como los riesgos de descapitalización de la empresa, preocupación que algunos técnicos municipales ya trasladaron incluso el año pasado.

El concejal socialista Luis Vélez ha criticado que esa tendencia inversora se pretende romper, reduciéndola progresivamente con la "excusa" de que la empresa no tiene capacidad para invertir más y que la ciudad no soporta más obras.

"La empresa debe invertir más, porque es necesario seguir renovando redes y la ciudad sí puede tener más obras, lo que hay que hacer es planificarlas y coordinarlas mejor", ha apostillado.