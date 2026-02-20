PSOE pedirá en el Pleno de Valladolid que se reclame a la Junta que asuma la valoración de la dependencia en la ciudad

La concejal del Grupo Municipal Socialista, Rafaela Romero (de frente), conversa con su compañera de partido Carmen Jiménez en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valladolid. - PSOE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid llevará al próximo Pleno, que se celebra el lunes 23 de febrero, una moción en la que propondrá al Consistorio que reclame a la Junta que asuma "de manera inmediata y efectiva sus responsabilidades competenciales en materia de Servicios Sociales y Dependencia", ya que en la ciudad se mantienen "pendientes de valoración" entre "1.400 y 1.700 solicitudes".

Con esta moción, el Grupo Municipal Socialista plantea que el Ayuntamiento inste a la Junta de Castilla y León a asumir de forma inmediata y efectiva su responsabilidad competencial en Servicios Sociales y Dependencia y a garantizar una financiación suficiente, estable y acorde a las necesidades reales, de manera que los ayuntamientos puedan cumplir plenamente las funciones que les atribuye la normativa.

Al mismo tiempo, reclama que el Ayuntamiento exija a la Junta un refuerzo estructural y permanente de los recursos humanos de los servicios sociales municipales, poniendo fin a soluciones temporales como el uso recurrente de horas extraordinarias para atender una demanda que, a juicio del Grupo, es claramente estructural y afecta directamente a los derechos de la ciudadanía.

La iniciativa, han explicado fuentes socialistas en un comunicado recogido por Europa Press, parte del marco normativo vigente, que configura un sistema de competencias compartidas y "atribuye a los municipios la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión, mientras que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce a la Comunidad competencias exclusivas en servicios sociales, dependencia, discapacidad, inclusión social y protección de menores".

El Grupo Socialista sostiene que el Ayuntamiento tiene "una función esencial para la cohesión social y la atención a las personas más vulnerables "en un contexto de creciente desajuste entre competencias y recursos".

A esta situación suman "un incremento sostenido de la demanda y una mayor complejidad de las intervenciones que están recayendo sobre la atención básica municipal", con actuaciones "cada vez más frecuentes vinculadas a menores, mujeres víctimas de violencia de género, informes de vulnerabilidad en desahucios y, de forma muy especial, todas las gestiones relacionadas con la dependencia, muchas de ellas urgentes y con plazos legales".

En este escenario, explican que la moción pone el foco en "la presión sobre los equipos municipales y en el uso reiterado de medidas coyunturales".

Han recordado que en la comparecencia presupuestaria de 2026, el concejal del Área de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, "anunció una partida de 75.000 euros para abonar horas extraordinarias del personal trabajador social de los CEAS con el objetivo de reducir listas de espera en la valoración de dependencia". Aseguran que esa misma medida ya se aplicó en 2025 ante la falta de personal.

Para el Grupo Municipal Socialista, "recurrir de forma sistemática a las horas extra no resuelve el problema de fondo, sino que evidencia la cronificación de la insuficiencia de personal" y la "ausencia de medidas estables. Y alerta de que esa insuficiencia se traduce en una realidad especialmente grave en la tramitación de la dependencia"

Han añadido que en el Ayuntamiento de Valladolid "se mantienen de forma persistente entre 1.400 y 1.700 personas pendientes de valoración, y entre 300 y 400 personas se encuentran ya fuera del plazo legal establecido".

Esta situación supone, según el PSOE, "una vulneración de derechos y resulta inaceptable para las personas afectadas y sus familias".

El texto también tratan de contrastar los datos generales con la experiencia municipal, ya que interpretan que si bien la Asociación de Gerentes y Directoras de Servicios Sociales sitúa la media de resolución de expedientes de dependencia en Castilla y León en 133 días --por debajo del máximo legal de 180--, "esos promedios no reflejan lo que se vive en el ámbito local cuando faltan recursos humanos y materiales para cumplir los tiempos".

En cuanto a la financiación, la moción recuerda que el Acuerdo Marco de Cofinanciación entre la Junta y el Ayuntamiento para el periodo 2024-2027 se ha incrementado un 51,43 por ciento respecto al periodo 2020-2023. El Grupo Socialista valora positivamente el aumento, pero subraya que sigue siendo insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema, la calidad de los servicios y una reducción real y sostenida de las listas de espera.

Además, la iniciativa incide en que la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León establece que corresponde a la Administración autonómica financiar el 100 por ciento del módulo de personal técnico de los CEAS, así como el nuevo personal técnico que se incorpore a los equipos multidisciplinares específicos.

El Grupo Socialista denuncia que esa obligación "no se está cumpliendo de manera efectiva", trasladando a los ayuntamientos una carga que no les corresponde asumir en solitario.

RESPUESTA DEL CONCEJAL DEL ÁREA.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha respondido a la presentación de la moción mediante unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que defiende la gestión realizada durante estos dos años y medio y califica de "lamentable" la política llevada a cabo en la materia por el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP.

Nieto ha asegurado que en junio de 2023, cuando asumieron el Gobierno municipal, "faltaban más de 20 trabajadoras sociales por contratar" y ahora el personal "está completo" y "no solo eso sino que además no hay listas de espera en ayuda a domicilio", al tiempo que defiende que "se ha batido récord en valoraciones de dependencia, una cifra que jamás se había registrado".

El edil del PP recalca que el de Valladolid es el Ayuntamiento que "más invierte en servicios sociales" en "la mejor comunidad autónoma" en atención a la dependencia, por lo que subraya que este área funciona "gracias a las políticas" que ha puesto en marcha el actual equipo de Gobierno.