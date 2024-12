PSOE pide a Carnero no recurrir la sentencia que anula la ordenanza sobre carriles bus-taxi y bici de Valladolid .

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha instado el equipo de gobierno de PP y Vox que no recurra ante el Tribunal Supremo la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha anulado "por razones de forma" la Ordenanza Municipal para establecer determinados carriles de uso restringido en la ciudad que ha implicado la eliminación de seis tramos de carriles bus-taxi y dos de carriles-bici.

Ante la anulación de dicho acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 30 de octubre del año 2023, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid (BOP) el miércoles 15 de octubre de ese mismo año, el Grupo Socialista recuerda que queda desautorizado el desmantelamiento de los carriles bici del paseo Isabel la Católica y de la avenida de Gijón, así como la eliminación de los carriles bus taxi que ha impulsado el PP durante los últimos 18 meses.

Por ello, los socialistas reclaman al gobierno municipal que no haga más daño a la ciudad y que tome las decisiones basadas en el interés general, no en el "revanchismo" ni en "impresiones" erróneas que no están fundamentadas en ningún criterio técnico ni objetivo. Desde el PSOE se apela a la responsabilidad y sensatez del gobierno municipal ante "este varapalo judicial que pone las cosas en su sitio".

Por todo ello, los socialistas presentarán a la Comisión de Movilidad, urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad distintas propuestas para, en primer lugar, pedir al gobierno municipal que dé las instrucciones oportunas a la asesoría jurídica con el fin de no presentar recurso a dicha Sentencia ante el Tribunal Supremo.

Además, insta el alcalde y su equipo a paralizar inmediatamente las obras que están ejecutándose actualmente en el paseo de Las Moreras y en La Rosaleda, para la implantación de un carril bici, y reponer de forma inmediata el carril bici del paseo Isabel la Católica.

La tercera propuesta es para que se den las instrucciones oportunas para señalizar nuevamente los carriles bus taxi eliminados, al amparo de la Ordenanza anulada, en el puente de Poniente, calle López Gómez, puente de Isabel la Católica y avenida de Miguel Ángel Blanco.