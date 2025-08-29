El PSOE pide al equipo de Gobierno garantizar un "arbolado urbano más saludable que reduzca las alergias" en Salamanca

SALAMANCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha comunicado que presentará en el próximo Pleno una moción para garantizar un arbolado urbano más saludable y reducir los riesgos alérgicos.

La iniciativa plantea elaborar un mapa polínico municipal, una herramienta que permita identificar las especies presentes en cada calle y parque, sus periodos de polinización y su nivel de riesgo para la salud.

Este recurso servirá como guía tanto para planificar futuras plantaciones y sustituciones, como para informar a las personas alérgicas sobre las zonas en las que pueden encontrar mayor exposición.

La moción denuncia que en el plan municipal de plantación de árboles aparecen especies con alto potencial alergénico, mientras que en las calles siguen existiendo plátanos de sombra que cada primavera provocan graves molestias respiratorias, tal y como han señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

"No se trata de plantar por plantar. Salamanca necesita árboles que den sombra, pero no problemas de salud", ha señalado la concejala socialista María Jesús Santa María.

La propuesta socialista incluye elaborar un mapa polínico en un año y publicarlo en la web municipal, y usarlo como herramienta de planificación para evitar plantar especies de alto riesgo en zonas sensibles (colegios, hospitales, parques infantiles, residencias, plazas concurridas). También insta al Ayuntamiento a colaborar con la USAL y el Hospital Clínico para validar y actualizar los datos.

El PSOE recuerda que hay zonas de la ciudad de Salamanca que han llegado a tener los "mayores índices de alergenicidad" en España.

En el Parque de la Alamedilla, por ejemplo, se alcanzó un índice de 0,87, uno de los más altos del país. "No hablamos solo de primavera; cipreses en invierno, plátanos en primavera, gramíneas en verano... hay salmantinos que sufren síntomas todo el año", ha añadido Santa María, que ha incidido en que "existen alternativas, como árboles que proporcionan sombra, mejoran la calidad del aire y no disparan las alergias".

Los socialistas han concluido con la petición de que plantar árboles no sea una cuestión de "estética o cifras, sino de criterio y cuidando la salud de todos". "Con un mapa polínico municipal y planificación basada en la salud, Salamanca puede ser verde, habitable y saludable al mismo tiempo", han finalizado.