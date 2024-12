PSOE pide un nuevo hospital para Segovia, con "mayores servicios", y Vázquez defiende los recursos destinados

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La procuradora del Grupo Socialista Alicia Palomo Sebastián ha reclamado un "nuevo hospital" en Segovia, con "mayores servicios", como una unidad de estancias medias, a lo que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha respondido defendiendo los recursos destinados por la Junta al área sanitaria en la provincia.

Palomo ha criticado que en el plan funcional para la ampliación del actual Hospital de Segovia "no se contemplan más camas de hospitalización para estancias medias" y ha lamentado que esta provincia siga siendo la "única" que "solamente tiene un hospital" que, además, carece de este tipo de unidad.

"Nuestra población no es comparable a la de Valladolid, León o Burgos, pero sí a otras provincias similares. Ávila, tiene dos hospitales y entre los dos, 440 camas. Palencia, dos hospitales y un total de 495 camas. Zamora, dos hospitales y un total de 489 camas. Segovia, un único hospital sin albergar estancias medias y un total de 381 camas, cien menos que provincias similares", ha detallado al respecto.

En este sentido, ha cuestionado "por qué Segovia no se merece el mismo trato" y por qué la "futura ampliación" no incorpora más camas para hospitalización de larga duración", unas preguntas a las que ella misma ha respondido al acusar a la Junta de no haber incluido esto porque el proyecto de ampliación es de "un futurible dudoso".

"Lo único claro a día de hoy es que la Junta está ejecutando unas obras para que Somacyl, conocido chiringuito de la Junta, comercialice la red de calor que quiere implantar en la ciudad", ha advertido.

Asimismo, ha denunciado que el PP haya anunciado "mejores Presupuestos para Segovia", "poniendo enfásis en la Sanidad", cuando no hay cuentas. "Si no hay presupuesto, no hay proyecto para el hospital, ¿verdad? Y esta vez no podrá echar la culpa al PSOE, que de forma responsable le hemos dejado aprobar el Techo de Gasto para que presenten los Presupuestos.

Ante ello, el consejero de Sanidad ha lamentado que la procuradora socialista haya dedicado "tres minutos" a "desprestigiar" el sistema sanitario de Castilla y León y a "asustar a los ciudadanos".

Igualmente, ha enumerado varias inversiones del Ejecutivo autonómico en materia sanitaria en la provincia, como la de "1,7 millones de euros en la redacción del proyecto de la nueva infraestructura hospitalaria", que "ya está en fase de valoración de ofertas" y cuya "ejecución alcanzará los 30 millones".

Vázquez ha afirmado que esta infraestructura permitirá "liberar espacio" dentro del actual hospital, de manera que eso se podrá destinar a "aquellas necesidades que requieran los pacientes y los profesionales".

Así, ha puesto en valor el "esfuerzo de la Junta por contar con una sanidad de vanguardia y de calidad". "Segovia y su sanidad merecen el esfuerzo que la Junta de Castilla y León ha hecho, hace y hará, aunque usted veo que le molesta", ha concluido el consejero.