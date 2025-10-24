El PSOE plantea la creación de una Comisión Especial para evaluar la transformación de la red ferroviaria en Valladolid

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid llevará al Pleno del próximo lunes una moción para la creación de una Comisión Especial de Evaluación de la Transformación Ferroviaria para analizar, explicar, poner datos sobre la mesa e intentar alcanzar acuerdos de corporación que "beneficien realmente a la ciudad a corto, medio y largo plazo", así como conocer los pasos que quiere dar el alcalde, Jesús Julio Carnero.

Así lo ha trasladado el portavoz socialista, Pedro Herrero, quien ha subrayado que desde el inicio del presente mandato el equipo de gobierno municipal ha materializado su voluntad, anunciada en campaña electoral, de "paralizar la integración ferroviaria en ejecución y resultaría incomprensible que Carnero se opusiera a su constitución mientras apela de forma reiterada al diálogo en este asunto".

"No se puede invocar el diálogo y cerrar la puerta al instrumento que lo hace posible dentro del propio Ayuntamiento por lo que aprobar la comisión sería lo coherente con su discurso y el gesto de madurez que Valladolid merece", ha incidido Herrero.

Precisamente, ha recordado que el pasado 6 de octubre, en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) los consejeros del Ayuntamiento se opusieron, por tercera vez, a la aprobación de las obras de los tres nuevos pasos previstos en el entorno de Ariza, lo que "certifica la inviabilidad del proyecto de integración".

Por ello, la moción plantea una comisión especial no preceptiva con composición proporcional de los grupos y asistencia técnica municipal, con un mandato claro para recopilar la documentación relevante sobre esta materia.

Asimismo, el portavoz ha señalado que el plan de trabajo se desarrollaría como en el resto de las comisiones especiales que ya existen, con un calendario acotado, con publicidad de las sesiones y actas para garantizar la participación y el control ciudadano.

En este sentido, los socialistas han remarcado que Valladolid "no puede permitirse perder más tiempo ni más bloqueos e incumplimientos, y la ciudadanía merece volver a tener certezas sobre movilidad, permeabilidad de barrios, plazos realistas y costes asumibles".

La Comisión Especial se centrará en el estudio y el análisis de toda información que pueda afectar a la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid, así como la búsqueda de acuerdos políticos, la recuperación de consensos y la toma de decisiones en esta materia que sean en beneficio de la ciudad.

"La comisión debe servir para buscar acuerdos, por lo que votar a favor de esta comisión significa volver a tratar la transformación arterial ferroviaria de Valladolid como lo que siempre ha sido: un asunto de ciudad", ha concluido Herrero.

"PANORAMA DESOLADOR"

De hecho, ante la "enorme gravedad" de este nuevo contexto y el "panorama desolador" para el avance y el futuro de Valladolid, el PSOE ha subrayado que el resto de la Corporación municipal "no puede ser apartada por el gobierno municipal de cara a la evaluación y el seguimiento de todo lo que afecta a este asunto de ciudad".

Por esta razón, resulta "imprescindible" la creación de una Comisión Especial no preceptiva del Pleno que se dedique a esta cuestión, que se centrará en el estudio y el análisis de toda la información que pueda afectar a la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid, así como la búsqueda de acuerdos políticos, la recuperación de consensos y la toma de decisiones en esta materia que sean en beneficio de la ciudad.