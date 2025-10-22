PSOE presenta una alternativa "consensuada con vecinos" al carril bici que unirá el Paseo del Cauce con La Rábida

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado al equipo de Gobierno una modificación del proyecto que tiene previsto para la interconexión de los carriles bici del Paseo del Cauce y calle La Rábida al considerar que es "una yincana que perjudica gravemente a peatones y ciclistas".

La alternativa que plantean los socialistas es que discurra por la calle Cardenal Torquemada, junto a la calzada, frente al polideportivo Rondilla, para después meterlo directamente por la calle del Reguero hasta conectarlo mediante una rampa con Paseo del Cauce.

"La actuación que se debería ejecutar en la calle Reguero debe ser más amplia de lo que se tiene previsto, redistribuyendo todo el espacio que hay actualmente en la calle, que es mucho, pero hay que organizarlo mejor. Hay espacio para carril bici, para el vial de circulación, para una acera amplia e incluso para mantener casi todas las plazas de aparcamiento. Actualmente esa calle, que es de sentido único, tiene un sobreancho excesivo de la calzada", ha explicado el concejal Luis Vélez.

La rampa peatonal y ciclista que está prevista construir para conectar este tramo con el Paseo del Cauce, se debe rediseñar a juicio de los socialistas, para evitar como sea que el trazado incluya ángulos de 90 grados. "Esta propuesta que se realiza al gobierno municipal se hace desde el sentido común, desde la consulta a colectivos vecinales y ciclistas, pero también siguiendo las pautas marcadas por las guías de infraestructuras ciclistas que están publicadas", indica el concejal en declaraciones recogidas en un comunicado.

Para los socialistas el proyecto del equipo de Gobierno "estropea un jardín", en este caso, el ubicado justo en frente del Polideportivo de La Rondilla, apuntan el edil. "Ha escogido el peor trazado posible para este pequeño tramo de conexión del carril bici, atravesando un pequeño parque que hay frente al polideportivo de la Rondilla, estropeando por tanto esta zona verde, provocando conflictos innecesarios con los peatones y trazando un itinerario ciclista que no cumple con ninguna de las directrices marcadas por la guía de infraestructura ciclista, pese a que hay alternativas más adecuadas", ha explicado Vélez.

Los socialistas recuerdan que el pasado 27 de febrero de 2025, la Junta de Gobierno Local aprobó la "solicitud de ayuda y aprobación del Plan EDIL (Plan de Actuación Integrado de Valladolid) para su cofinanciación con fondos FEDER 21-27". Dentro de este paquete de 24 proyectos presentados a los fondos europeos, se encontraba este proyecto de conexión del carril bici.

"Hace algunas semanas se hacía pública la resolución de esta convocatoria de subvenciones, quedando Valladolid fuera de las ciudades seleccionadas para obtener estos fondos europeos", añade el Grupo Municipal para advertir de que, pese a todos los inconvenientes que implicará esta actuación que tiene un coste previsto de 256.690,04 euros, "supondrá un verdadero despilfarro y una fuente innecesaria de conflictos" en caso de que dr ejecute como está previsto.

"Lo que debería hacer el gobierno municipal es mejorar ese pequeño parque, mejorar su accesibilidad y espacios verdes, pero en ningún caso estropearlo atravesando por el medio con un carril bici", ha mantenido el concejal socialista que ha mantenido reuniones en los últimos meses tanto con la Asamblea Ciclista como con la Asociación Vecinal Rondilla, que, ha asegurado, coinciden en la "necesidad de no ejecutar este proyecto tal y como está previsto".