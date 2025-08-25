El PSOE presenta en las Cortes 40 preguntas para recabar datos "diarios" de cada incendio y su operativo

El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Pedro González, ,durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

El Grupo Socialista ha presentado en las Cortes de Castilla y León 40 preguntas para recabar datos "diarios" de cada incendio, el operativo destinado al mismo, los recursos públicos o privados utilizados en el mismo, así como otras cuestiones como el avituallamiento que se destina a los integrantes del operativo de extinción, las superficies y el tipo de vegetación afectadas o los equipos que han estado en base parados.

Así lo ha explicado el secretario general del Grupo, Pedro González, quien ha incidido en que se trata de conocer qué es lo que ha hecho el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, desde el inicio de los incendios hasta la fecha porque temen que en su comparecencia del viernes o "faltará a la verdad" o contará "cosas inconcretas".

González ha vaticinado que el jefe del Ejecutivo autonómico intentará culpar al Gobierno de España "de todos sus males, de toda su ineficacia, de toda su ineptitud" y ha señalado que a lo que él llama "incidencia" los socialistas lo llaman "indecencia".

Estos son los motivos por los que los socialistas han presentado estas 40 iniciativas, "que no serán las últimas" porque, según el socialista, "día a día" se van conociendo "los desmanes y los desastres" que la Junta de Castilla y León ha cometido.

Por eso quieren conocer los datos diarios de cada uno de los incendios con los recursos utilizados, la denominación, la dotación numérica, el responsable de ese recurso, si es de la Administración pública o una empresa privada de las 38 que ha asegurado que se han contratado, lo que supone que su coordinación sea "un auténtico desastre".

Asimismo, pretenden saber la base, el lugar de procedencia del recurso, si se contrató con alguna empresa durante la extinción, cuál fue la cuantía y quién lo contrató o si se ha procedido al desbroce en todas las zonas afectadas por los diferentes incendios.

"Por eso pedimos toda la documentación relativa al seguimiento de los incendios que dispone la Junta de Castilla y León como los tiempos e intervención detallada de todos los medios participantes", ha insistido Pedro González, quien ha asegurado que también quieren saber cómo han afectado los incendios forestales en todas las provincias al tipo de vegetación, si son terrenos cinegéticos y áreas protegidas.

INFORMACIÓN DETALLADA

Asimismo, preguntan por qué los medios aéreos de Quintanilla de Onésimo, de Riaza, de Villaeles y de Villaralbo no estaban operativos desde el 12 de junio hasta el 8 de agosto, qué dotaciones de las cuadrillas helitransportadas especialistas en la lucha contra incendios de la Junta permanecieron paradas en base sin ser activadas y en qué jornadas. Queremos saber también si la Junta de Castilla y León tiene actualizado el decreto 89/2004 que regula el sistema de guardias conforme al acuerdo con el Diálogo Social del 27 de septiembre del año 2022.

También reclaman conocer el número de horas extras trabajadas por los integrantes del operativo, el de pernoctas detalladas por empleo y puesto y dónde se han llevado a cabo las mismas, si en barracones, en hoteles, en polideportivos, etcétera, o si la Junta ha garantizado la higiene en los lugares de descanso con el mínimo de 12 horas entre jornadas.

Por otra parte, piden información sobre la cuantía por persona que se destina al avituallamiento de los integrantes del operativo y si el mismo cubre las necesidades nutricionales de los trabajadores.

Otras preguntas tienen un carácter más concreto como la que pide información sobre los motivos por los que en la tarde del 15 de agosto se informaba por parte del CECOPI al alcalde de Vitigudino de la necesidad de preparar infraestructuras para alojar a las personas que debían de abandonar sus viviendas en las localidades de Cerezal de Puertas y El Gróo, en la provincia de Salamanca, por la cercanía del incendio.

En este caso, ha explicado el secretario general del Grupo Socialista, se desplazaron equipos de Cruz Roja y, con la colaboración de los vecinos, se habilitó un pabellón polideportivo de Vitigudino, pero sin notificación alguna más, a las 23.00 horas, se enteraron de que las personas desalojadas de estas dos localidades, más la de Villaseco de los Reyes, habían sido trasladadas a la localidad de Ledesma cuando, por carretera, de Cerezal a Ledesma la distancia es de 41 kilómetros, mientras que de Cerezal a Vitigudino es de 20.

"¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué? ¿Qué infraestructuras habilitaron en Ledesma? ¿Y en qué momento se prepararon? Y si Mañoco cree que esa es la forma de actuar, justa al trabajo realizado, tanto por la Cruz Roja como por los vecinos y el Ayuntamiento de Vitigudino", ha aseverado.

PETICIONES DE MEDIOS

Por otro lado, Pedro González se ha preguntado cómo Fernández Mañueco va a ser capaz de gestionar los medios que ha solicitado al Gobierno de España si "no es capaz de gestionar el reparto de bocadillos al operativo contra incendios", algo que ha señalado tras censurar que el PP pidiera que los medios que pidió el PP duplicaban los que tiene la Unión Europea.

El procurador socialista ha sumado a esto que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "el desaparecido", garantizara en el último pleno de las Cortes que el operativo protegería a Castilla y León de los incendios forestales en verano cuanado "el resultado desgraciadamente está siendo el que es y ha sido el que es".

Asimismo, ha recordado advertencias que ya había realizado el PSOE como el hecho de que muchos vehículos no habían pasado la ITV o que las cámaras de vigilancia de incendios que estaban sustituyendo a profesionales, cuando hacían el giro de 360 grados tardaban aproximadamente cinco segundos por grado, 30 minutos para dar una vuelta completa, cuando un giro de cuello de una persona permitiría "en dos segundos" ver si había un incendio o no.

Pedro González ha agregado que reprocharon estas cuestiones a Suárez-Quiñones el 14 de junio y les acusaba de tener un discurso "encerrado en una serie de slogan" y "se reía" de ellos, pero "el resultado a día de hoy desgraciadamente es que es la comunidad que más hectáreas han quemado en la historia desde que se tiene contabilidad en la historia de nuestro país".

Así, considera que el "dúo dinámico" que componen Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones "no puede permanecer ni un minuto más al frente de ese operativo ni al frente de la Junta de Castilla y León" y considera que tiene que irse pero cree que el presidente de la Junta está "a sobrevivir a costa de quien sea y con las circunstancias negativas para esta Comunidad que tenga que afrontar" porque "le da exactamente igual todo".