PSOE presentará un PL LGTBI para que CyL deje de ser la última CCAA en regular derechos

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista presentará mañana, viernes 20 de diciembre, una proposición de ley LGTBI para que Castilla y León deje de ser "la última comunidad autónoma en regular los derechos de este colectivo".

Esta es una de las propuestas en "positivo" que ha reivindicado el secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, en su repaso del año 2024 a punto de terminar del que ha destacado la "magnífica noticia" y el "enorme respiro para los ciudadanos" que ha supuesto la salida de Vox del Gobierno de Castilla y León el pasado mes de julio.

Dicho esto, ha lamentado que la marcha de los de Santiago Abascal no se haya producido por una decisión del PP de echar a Vox de los gobiernos y ha considerado que esa marcha se debió a "una retirada estratégica" y a una "maniobra puramente electoralista y demoscópica" de Vox que consideró que "ya no le convenía compartir sillón con el Partido Popular".

No obstante, Tudanca ha insistido en que la salida de Vox del Gobierno y la actual situación de un PP en minoría ha permitido "abrir una ventana de oportunidad" para poder cambiar el ambiente político y devolver a las Cortes a "una mayoría sensata, razonable y moderada" con una mención especial a la paralización de la Ley de Concordia.

Tudanca ha defendido también la decisión del PSOE de abstenerse para que saliera adelante el techo de gasto no financiero para 2025, como antesala de los presupuestos, ahora en fase de anteproyecto. "Les puedo asegurar que esa decisión no fue fácil", ha confesado el dirigente socialista que ha admitido que en el ambiente de polarización y de crispación que viven la Comunidad y el país "de forma interesada por parte de la derecha y de la extrema derecha", habría sido "más fácil decir que no a todo" y "atacar con toda la artillería" al Gobierno de Mañueco.

El socialista ha aclarado que él no cree en esa forma de hacer política y ha defendido que facilitar la aprobación del techo de gasto era "una oportunidad" para que Castilla y León demostrara al resto de España "que había otra manera de hacer política", que se podían pactar unos presupuestos y que se podía ser coherentes "y demostrar que, si la derecha se apartaba de la extrema derecha, había margen para el acuerdo, había margen para el progreso común".

Dicho esto, ha lamentado una vez más que la realidad haya demostrado que el presidente de la Junta "iba de farol" con las cuentas por una "cerrazón absoluta" a aprobar las cuentas en el Consejo de Gobierno. "El señor Mañueco ha vuelto a elegir que sigan vigentes los presupuestos que pactó con Vox en vez de pactar unos nuevos con el Partido Socialista, esta es la pura y la cruda realidad, así de simple y así de fácil", ha zanjado.

Finalmente, ha acusado al PP de mantener bloqueada la renovación de las instituciones propias, "otro síntoma de deterioro que no se había producido nunca en Castilla y León", ha lamentado, y ha recordado que el Procurador del Común lleva más de dos años con su mandato prorrogado, similar a lo que ocurre en el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas o el Consejo Económico y Social (CES), "sin que el señor Mañueco haga absolutamente nada más que bloquearlo".

Y a modo de ejemplo de las "iniciativas positivas" que han salido adelante en Castilla y León ha citado la Estrategia de salud mental para jóvenes, un plan de desarrollo de la provincia de Zamora y una iniciativa para que se ponga en marcha un pacto autonómico de lucha contra la violencia de género.

A esto ha añadido otras propuestas socialistas que buscaban regular la figura de los bomberos forestales, los agentes medioambientales, las garantías al final de la vida, una iniciativa para blindar las viviendas públicas en Castilla y León y "una ley muy ambiciosa" de lucha contra la violencia de género.