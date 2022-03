El PSOE propondrá a Ana Sánchez a la Presidencia de las Cortes y mantiene su oferta de hablar si se "veta" a Vox

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha anunciado que los socialistas presentarán como candidata a la Presidencia de las Cortes a la secretaria de Organización y procuradora electa por Zamora, Ana Sánchez.

Tudanca, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva autonómica de la formación, ha hecho este anuncio y ha vuelto a mostrarse dispuesto a hablar con el PP si hay un "veto democrático a la extrema derecha" y se impide que Vox tenga capacidad de decisión.

A este respecto, ha aclarado que no piden puestos o cargos, sino de un "cordón sanitario" en todos los sitios a Vox porque, ha advertido, no se trata de desbloquear una votación para investir a Mañueco y que luego pacte con la formación verde porque el PSOE no será cómplice de lo que ha hecho el PP en 35 años y de lo que pueda hacer en el futuro.