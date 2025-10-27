El PSOE propone 90 medidas para que el IV Plan de Igualdad de Salamanca "no sea un mero trámite"

SALAMANCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha presentado unas 90 medidas concretas que abordan la igualdad desde el urbanismo, la cultura, la educación, la salud o el deporte, para que el IV Plan de Igualdad de la ciudad "no sea un mero trámite, sino una herramienta real para transformar la vida de las salmantinas y salmantinos".

La viceportavoz socialista, María Sánchez, ha recordado en rueda de prensa que Salamanca lleva tres años sin un plan de igualdad vigente, ya que el tercero ha finalizado en 2022. "Todo 2023, todo 2024 y casi todo 2025 sin una estrategia actualizada, sin objetivos claros y sin rumbo en materia de igualdad. No es un detalle técnico, es una muestra clara de la falta de compromiso político del PP con los derechos de las mujeres", ha asegurado para denunciar así "la falta de compromiso del PP con las políticas de igualdad".

Sánchez ha señalado además que el informe de evaluación del III Plan de Igualdad, elaborado por el propio Ayuntamiento, revela la ineficacia de las políticas del PP. "El informe deja claro que el Ayuntamiento no realiza informes de impacto de género, a pesar de ser una obligación legal, y concluye que muchas acciones del anterior plan no estaban bien planteadas. Dicho de otro modo: si cumples las acciones, pero no alcanzas los objetivos, es que tus acciones no servían para nada", ha afirmado la edil salmantina.

"Hemos hecho lo que el Ayuntamiento debería haber hecho hace un tiempo, porque al alcalde le molesta mucho que lo digamos, y así nos lo hace ver en los plenos, pero tener tres años un plan caducado es la muestra de la falta de compromiso del equipo de gobierno con la igualdad más allá de la foto", ha subrayado Sánchez. "La igualdad no es un adorno, ni una palabra que se recuerde solo el 8 de marzo, sino que es un derecho", ha concluido la viceportavoz socialista.

Por su parte, la concejala socialista María García ha explicado que el documento de propuestas presentado por el PSOE "abarca 13 áreas de actuación y tiene medidas concretas para avanzar hacia la igualdad real". Entre las propuestas presentadas por el Grupo Socialista destacan "medidas para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas municipales y en los presupuestos", ha enumerado.

El PSOE plantea, de este modo, "realizar informes de impacto de género antes de aprobar planes, normas o presupuestos, y desarrollar el mapa de alumbrado seguro con participación vecinal", una iniciativa socialista que han asegurado las ediles que ya está "aprobada pero aún sin ejecutar". Además, propone garantizar un lenguaje inclusivo en toda la comunicación municipal, tanto escrita como visual, "para visibilizar a las mujeres y evitar estereotipos" ha señalado García.

Los socialistas también han apostado por impulsar la coeducación desde las primeras etapas, "con talleres sobre corresponsabilidad, nuevas masculinidades y educación afectivo-sexual saludable, así como por asegurar la paridad en programaciones culturales y jurados, crear un catálogo de artistas salmantinas y equilibrar el callejero con más nombres de mujeres".

En el ámbito deportivo, desde el PSOE se reclama "más apoyo a los clubes con presencia equilibrada de mujeres y hombres, para fomentar referentes femeninos en el ámbito deportivo", como ha añadido la concejala.

Por último, han propuesto crear un Observatorio Municipal contra la Violencia de Género y reforzar el personal especializado en el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer para la atención social, jurídica y psicológica de las víctimas.

También han planteado planes específicos de diversidad sexual, lucha contra la LGTBIfobia y apoyo a mujeres migrantes, con especial atención a quienes sufren discriminaciones múltiples. Por lo tanto, ha resaltado María García, "el objetivo es una Salamanca más justa, más segura y más igualitaria que beneficie a todos y a todas las salmantinas".