El PSOE propone ampliar la gasinera de Auvasa para garantizar el suministro al transporte público en Valladolid.

VALLADOLID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha propuesto la ampliación de la gasinera de Auvasa con el fin de garantizar con racionalidad el suministro de combustible para los servicios municipales.

Para el concejal socialista Luis Vélez es necesaria la ampliación la gasinera de Auvasa para garantizar el abastecimiento de los 51 autobuses y, además, es necesaria también una gasinera propia para los vehículos del Servicio Municipal de Limpieza. Así, se garantizaría el suministro de GNC al transporte público de la ciudad y el Ayuntamiento de Valladolid tendría una infraestructura más para abastecer a los camiones de recogida de residuos.

El socialista recuerda que el 9 de octubre de 2020 se inauguró la primera gasinera de Auvasa, que se convertió en la primera dotación de la provincia de Valladolid. Esta gasinera, ubicada en las instalaciones de Auvasa en el polígono industrial de Argales, suministra combustible a los autobuses y a vehículos del Servicio de Limpieza, dentro del plan a cinco años para la incorporación del Gas Natural Comprimido (GNC) como combustible en vehículos de la flota del Ayuntamiento de Valladolid.

Se trataba, por tanto, de un plan de renovación estratégica en dos servicios clave del Ayuntamiento de Valladolid, como son la recogida de residuos de procedencia doméstica y el transporte colectivo urbano de viajeros, en base a las mejoras medioambientales y económicas que supone la utilización del gas como combustible base para la renovación de las flotas de vehículos de los citados servicios municipales.

El contrato de construcción, gestión y mantenimiento de una gasinera, así como el suministro del GNC, fue adjudicado en el año 2019 a Endesa Energía S.A.U., con un importe de adjudicación de 4.218.746,80 euros (IVA incluido).

En relación con la infraestructura de suministro de GNC en las instalaciones de Auvasa, se disponía de una gasinera dimensionada, según estudio previo de estación de servicio de GNC de julio del año 2018, en base de una flota de autobuses GNC con 30 unidades.

El proyecto se ejecutó con dos compresores y tres surtidores, con capacidad para efectuar el suministro simultaneo de GNC de dos autobuses en un tiempo de carga no superior a seis minutos y con un tiempo total para la carga de la totalidad de la flota (30 autobuses) de cuatro horas.

Además, en su implantación se previeron las necesidades de futuro de la estación atendiendo a un mayor número de autobuses de los indicados, así como por la futura evolución de la flota de vehículos del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento, que también repostan en estas instalaciones.

La infraestructura actual es compatible con la ampliación para cinco surtidores y la instalación de un compresor adicional, para sumar un total de tres unidades.

De este modo, se garantizaría el suministro de GNC a la totalidad de la actual flota de autobuses accionados por este tipo de combustible (36 autobuses rígidos y 15 articulados) para la prestación del servicio diario en los tiempos establecidos a lo largo de la noche y la de los vehículos del Servicio de Limpieza en horario diurno.

El concejal Luis Vélez preguntó al gobierno municipal en la Comisión de Movilidad celebrada el pasado 14 de mayo sobre la ampliación de la gasinera de Auvasa, así como la posible instalación de una gasinera en las instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza, situado en el polígono industrial de San Cristóbal.

"La necesidad de invertir en la ampliación de la capacidad de la gasinera es fundamental. De hecho, ya durante el anterior mandato se comenzaron a elaborar los pliegos de esta actuación con el objetivo de licitar de manera inmediata la ampliación de la actual gasinera", ha recordado Vélez, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La importante renovación de la flota de autobuses de Auvasa y de vehículos del Servicio de Limpieza de GNC durante el pasado mandato justifican, a juicio del socialista, la conveniencia de una dotación propia para cada servicio municipal.

AL LÍMITE DE SU CAPACIDAD

Y esto, fundamentalmente, por dos razones, según ha explicado Luis Vélez: "Por un lado, porque la gasinera ubicada en las instalaciones de Auvasa ya está al límite de su capacidad; es más, es imprescindible su aumento para ofrecer las máximas garantías. Y, por otra parte, al haber cada vez más vehículos del Servicio de Limpieza de GNC, lo lógico es que puedan cargar en sus propias instalaciones y no en las de Auvasa, por una cuestión no solo de comodidad sino también de eficacia".

Vélez recuerda que estos eran los planes del anterior gobierno municipal, que el Servicio de Limpieza contara con su propia gasinera.

Sin duda, una inversión que considera "clave, necesaria y estratégica", si bien lamenta que dichos planes se han paralizado por parte del actual gobierno municipal, con las consecuencias que ello puede tener.

Por parte de la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana se descarta la instalación de una gasinera en el Servicio municipal de Limpieza, "por falta de espacio" y porque "hay previsiones de que distribuidoras de gas instalen gasineras en Valladolid".

Según advierte el Grupo Municipal Socialista, esta "falta de iniciativa" puede perjudicar a medio plazo la gestión del propio Servicio de Limpieza. Por otra parte, la Concejalía de Tráfico y Movilidad condicionó la ampliación de la infraestructura de Auvasa a la disponibilidad presupuestaria.

En consecuencia, esta es la conclusión de Luis Vélez: "Es evidente que esta actuación no estaba ni está entre las prioridades del equipo de gobierno PP-Vox porque no incorporaron ni un euro en el presupuesto 2024. Esta situación puede llegar a comprometer gravemente la prestación del servicio de transporte público e incluso del servicio de limpieza si no se toman medidas, tal y como estaban previstas en la etapa de Óscar Puente en la Alcaldía", concluye el edil del PSOE.