El PSOE recupera el Ayuntamiento de Quintana del Marco (León) con Pedro Crespo Alonso como alcalde

LEÓN 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de León ha recuperado la Alcaldía de Quintana del Marco con la toma de posesión de Pedro Crespo Alonso como nuevo alcalde, en un momento "especialmente delicado" para el municipio tras el incendio que afectó recientemente a la localidad.

La dirección provincial ha mostrado, a través de un comunicado, con su presencia "el firme compromiso" del Partido Socialista "con el futuro de Quintana del Marco y con la defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas".

En el acto han participado el secretario general del PSOE de León y diputado en el Congreso, Javier Alfonso Cendón; el senador, Salvador Vidal; el diputado provincial y secretario de Política Municipal, Octavio González; el secretario de Organización, Daniel San José Llamazares y la alcaldesa de Santa Elena de Jamuz, Carolina Castro.

El PSOE de León considera "prioritario dar solución a los problemas derivados del incendio, retomar los proyectos pendientes y trabajar con decisión para recuperar las subvenciones perdidas en la etapa de gobierno del Partido Popular".

Durante el acto, el nuevo alcalde Pedro Crespo Alonso ha subrayado la importancia de la "unidad vecinal y del respeto institucional", para señalar que "solo desde el trabajo conjunto" se podrá "superar las dificultades y construir un futuro con más oportunidades para el pueblo".

Por su parte, Javier Alfonso Cendón ha destacado que el PSOE de León estará siempre al lado de Quintana del Marco, colaborando y sumando esfuerzos para garantizar que el municipio "tenga el apoyo que merece".