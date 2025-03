PSOE responderá a la ronda de contactos que impulsará Mañueco pero pide ser el "socio preferente"

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha afirmado que atenderá a la ronda de contactos que impulsará el presidente, de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para alcanzar acuerdos en la Comunidad con los grupos parlamentarios, pero ha reclamado ser el "socio preferente" en este diálogo.

"Ahí nos van a encontrar, porque esa ronda de contactos tiene que tener un socio principal", ha subrayado Martínez, en declaraciones recogidas por Europa Press, tras la intervención de Fernández Mañueco en el Debate de Política General que se desarrolla este miércoles, 26 de marzo, en las Cortes.

En respuesta al anuncio del inicio de una ronda de contactos por parte de la Junta con las formaciones para lograr acuerdos en materias como los presupuestos, el líder socialista ha abogado por "dos grupos mayoritarios fuertes" y que "tengan sentido de Comunidad" y "sentimiento del reconocimiento de los problemas estructurales que lastran" el territorio.

Así ha asegurado que la oferta de diálogo de Fernández Mañueco va ser correspondida "de forma rigurosa y responsable" por parte del PSOE, si bien ha avisado que esta formación "no va a volver a correr detrás de una liebre de trapo o un conejo de chistera" que, a su juicio, "hoy se llama diálogo entre los grupos políticos".

En este sentido, ha recordado que el PSOE ya ha ofertado "de una forma seria" la "necesidad" de "entenderse" entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, para "hacer cortafuegos a las políticas de ultraderecha" de Vox, como ya señaló recientemente en su petición a Fernández Mañueco de la convocatoria anticipada de elecciones y que gobernase la lista más votada.

Por otro lado, sobre la intervención del presidente de la Junta, Martínez ha manifestado que al escucharla ha experimentado una sensación de "déjà vu" porque se trata de un discurso de "cuéntame perpetuo".

"Lamentablemente, esa sensación de viejo, de violencia, de naftalina, de estar permanentemente hablando de los mismos problemas sin aplicar ninguna receta ni ninguna solución a los problemas endémicos de nuestra Comunidad", ha explicado, para resaltar que Castilla y León necesita un "cambio urgente".

Asimismo, ha advertido de que el discurso del presidente de la Junta, que ha calificado de "tedioso en tono, fondo y forma", "no resuelve" las problemáticas de Castilla y León, y "certifica" que, precisamente, él es el "problema fundamental" de la Comunidad junto al "PP y sus políticas públicas".

Igualmente, ha lamentado que Fernández Mañueco no haya "reconocido ninguna de las problemáticas de la Comunidad". "No atiende el foco de la enfermedad que hace que se desangre nuestro territorio, sino que ejerce medidas paliativas, acciones concretas, sensacionalistas y que no van a la raíz del problema", ha añadido sobre los anuncios hechos por el presidente, de quien ha criticado, además, que no haya dicho "ni una sola palabra del contexto político internacional y la Unión Europea", como tampoco de los "desequilibrios estructurales" de la Comunidad respecto a otras o en su interiro entre provincias.