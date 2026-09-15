El PSOE de Salamanca critica el "deterioro" del transporte metropolitano de Santa Marta y exige medidas. - PSOE DE SALAMANCA

SALAMANCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Salamanca reclama a la Junta de Castilla y León que "deje de mirar hacia otro lado ante el deterioro del transporte metropolitano que conecta Santa Marta de Tormes con la capital salmantina" y que adopte "medidas inmediatas" para garantizar un servicio público "acorde con las necesidades de una localidad que cuenta con alrededor de 15.000 habitantes censados y una población real muy superior".

En este sentido, los procuradores socialistas en las Cortes de Castilla y León Francisco Díaz, Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo, han presentado una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco un replanteamiento global del transporte metropolitano entre Santa Marta y Salamanca, con especial atención a las líneas 29 y 20.

En la iniciativa se denuncia una situación que, "lejos de ser puntual, se ha convertido en un problema estructural para los vecinos", como han advertido en un comunicado recogido por Europa Press. En la denuncia se advierte de que la línea 20 "se encuentra saturada por el incremento de las necesidades de movilidad, mientras que el mal estado de parte de la flota provoca averías, retrasos y supresiones de servicios".

Los socialistas han alertado sobre el hecho que son habituales los autobuses "llenos hasta la bandera", hasta el punto de que algunos ciudadanos "se quedan en tierra ante la incapacidad del servicio para absorber la demanda en horas punta".

"Es evidente y muy necesario hacer un replanteamiento del servicio de Transporte Metropolitano que actualmente une Salamanca y Santa Marta", han asegurado los parlamentarios socialistas tras recordar además que la concesión que gestiona actualmente el servicio se encuentra "caducada desde hace años, cerca de diez años, a la espera del nuevo Mapa de Transportes de la Junta y de la posterior licitación".

El procurador socialista Fran Díaz, tras un encuentro de trabajo con la ejecutiva del PSOE de Santa Marta de Tormes, ha declarado que la situación no puede esperar "a una futura planificación de la Junta", y por ello, se ha presentado la iniciativa en la Cortes, "donde se reclama actuar ya con los recursos disponibles y se exige un refuerzo directo de la línea 29, que conecta Santa Marta con el Hospital de Salamanca y el Campus Universitario Miguel de Unamuno". "Hay que tener en cuenta, además, que dicha línea tampoco presta servicio durante los sábados, domingos y festivos durante el conjunto del año", ha recriminado Díaz, tras calificar como incomprensible este hecho teniendo en cuenta que hay personas que necesitan desplazarse al Hospital también en días festivos.

HORARIOS SIN PLANIFICACIÓN

Díaz considera "inadmisible" igualmente que la planificación de los horarios de la línea 29 no responda a las necesidades reales de los usuarios y pone como ejemplo que el último servicio de regreso a Santa Marta salga a las 22.45 horas, "pese a que buena parte del personal del Hospital termina su turno de tarde a las 22.00 horas. lo que supone tener que soportar una larga espera en la parada". "Esos trabajadores se ven obligados a esperar más de media hora, lo que convierte el servicio en inservible para el fin para el que debería existir", ha añadido.

La secretaria general del PSOE de Santa Marta de Tormes, Gloria de Arriba, ha insistido en las consecuencias concretas que esta situación tiene para los vecinos de la localidad y ha puesto también el foco en la situación de la línea 29 que durante el mes de agosto "queda reducida a apenas cinco servicios en días laborables y no funciona durante los fines de semana; no puede ser que en agosto queden cinco servicios que no cubren las necesidades de la población de Santa Marta", ha reivindicado.

De Arriba ha recordado que la línea 29 es especialmente importante porque permite acceder directamente desde Santa Marta al Hospital de Salamanca, una conexión que resulta imprescindible para trabajadores, estudiantes y personas que necesitan acudir a consultas o visitar a familiares enfermos.

Para la secretaria general del PSOE local resulta especialmente difícil de justificar esta falta de servicio en una localidad que ha experimentado un importante crecimiento demográfico y que está plenamente integrada en el área urbana de Salamanca. "Santa Marta cuenta con 15.000 habitantes censados y más de 20.000 personas viven aquí, ciudadanos que necesitan disponer de un servicio de transporte que los lleve directamente hasta el hospital", ha afirmado De Arriba.

LLAMAMIENTO AL ALCALDE Y A LA JUNTA

El PSOE de Santa Marta considera que la responsabilidad política no termina en la Junta, por lo que reclama tanto al Ayuntamiento, como al alcalde, David Mingo, que "abandone su posición sumisa y como reivindicativa como un mero espectador ante un problema que afecta diariamente a miles de vecinos".

Los socialistas han reclamado al equipo de Gobierno municipal que abandone la pasividad y ejerza una verdadera labor de reivindicación ante la Administración autonómica puesto que "Santa Marta no puede asumir como normal que sus vecinos tengan menos posibilidades de movilidad que las que corresponden a una localidad de su tamaño y peso dentro del área metropolitana de Salamanca". "La Junta no puede seguir escudándose en el futuro Mapa de Transportes para no solucionar los problemas del presente", sostiene la líder de los socialistas locales tras considerar que el Ayuntamiento debería estar reclamando "de forma permanente mejoras concretas, más frecuencias, mejores horarios y vehículos en condiciones".

De igual manera se demanda un refuerzo global del transporte metropolitano, el incremento de las frecuencias de la línea 29 durante agosto y la implantación de servicios durante fines de semana y festivos.

También exige reforzar la línea 20 en las horas punta para acabar con la saturación y garantizar la renovación y el mantenimiento adecuado de los vehículos, poniendo fin a la obsolescencia y a las averías reiteradas que sufren los usuarios.

Finalmente, Fran Díaz y el resto de los procuradores socialistas reclaman que los horarios de la línea 29 se adapten a los turnos del personal del Hospital de Salamanca y que los servicios condicionados actualmente al calendario lectivo se mantengan durante todo el año.