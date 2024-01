PSOE Salamanca lamenta que la Diputación no haya presentado "ni tan siquiera el borrador" de los presupuestos para 2024

SALAMANCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca ha lamentado que el equipo de Gobierno de la entidad provincial no haya presentado "ni tan siquiera el borrador" de los presupuestos generales para 2024.

"No tener presupuestos en tiempo y forma repercute muy negativamente en los ayuntamientos de la provincia puesto que supone un retraso en la puesta en marcha de infraestructuras, servicios, ayudas y subvenciones tanto a los Consistorios como para las familias, los empresarios, autónomos y todo tipo de colectivos y asociaciones", ha apuntado el PSOE a través de un comunicado.

En el mismo documento, el diputado provincial socialista Leonardo Bernal ha acusado al Grupo Popular, que compone el Ejecutivo provincial, de "falta de trabajo y de gestión", lo que ha tildado de "una negligencia e ineficacia más, y una dejadez intolerable".

"Son incapaces de desarrollar políticas útiles que solucionen y solventen los problemas que acucian a nuestra provincia", ha lamentado el diputado provincial socialista, quien ha insistido en que "ni tan siquiera tienen o han puesto sobre la mesa un borrador de presupuestos para este año".

"No tener presupuestos en tiempo y forma repercute negativamente en los ayuntamientos salmantinos, que no van a tener más remedio que retrasar no solo la puesta en marcha de infraestructuras y servicios vitales y muy necesarios sino también, la imposibilidad de seguir manteniendo algunos de ellos o paralizar inversiones en marcha", ha añadido.