El PSOE solicita un informe jurídico sobre la tramitación de la obra de Arco de Ladrillo como contrato de emergencia

El Grupo Municipal Socialista desvela un sobrecoste de 341.700 en la intervención, y duda de la conveniencia del tipo de contrato utilizado



VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al Ayuntamiento de Valladolid de tramitar de manera injustificada la reforma del viaducto de Arco de Ladrillo "mediante un contrato de emergencia", una intervención que "supone un sobrecoste de 341.700 euros más de lo anunciado por el equipo de Gobierno", para lo que los socialistas han solicitado un informe jurídico sobre la contratación, según ha informado el portavoz, Pedro Herrero, este miércoles en declaraciones a los medios.

El informe jurídico solicitado por los socialistas a la Secretaría General pretende aclarar "si este procedimiento es legal o no", ya que, según ha explicado Herrero, "existen muchas dudas sobre la legalidad de aplicar un contrato de emergencia, modalidad destinada a catástrofes, volcanes o actos de terrorismo, y que, además, aumenta el presupuesto en algo más de 300.000 euros".

Herrero ha lamentado la "pasividad" del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien he convertido el viaducto "en un lugar maldito, desde que rechazó la construcción del paso subterráneo y la consecuente demolición de Arco de Ladrillo" ya que es incompatible "con su idea de soterramiento mágico".

"Con esta actuación, Carnero está empujando a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad al precipicio. Pretende que el convenio que su propio partido firmó en 2017 se suicide", ha lamentado Pedro Herrero, quien ha tildado esta actuación de "cobardía política de aquel que no es capaz de cumplir con lo que prometió en campaña electoral".

INFORME JURÍDICO

Sobre el informe jurídico, el concejal socialista Luis Vélez ha informado de la solicitud por escrito a la Secretaría General de Ayuntamiento que los socialistas han realizado este miércoles, ya que "Según especifican los artículos 119 y 120 de la ley de contratos del sector público, este procedimiento no encaja para la reforma de Arco de Ladrillo".

"No hay una cuestión de defensa nacional, ni de emergencia de una catástrofe natural y por tanto no se dan los criterios necesarios para que el contrato fuera de emergencia. Sí podría haberlo sido de urgencia, si se hubiera justificado", ha explicado Vélez, quien ha cuestionado al equipo de Gobierno sobre la situación entre los meses de febrero y mayo de 2024, "que desembocan en la tramitación de la obra mediante contrato de emergencia".

El concejal socialista ha lamentado la tardanza con la que el Grupo Municipal Socialista se ha enterado del sobrecoste asociado a la intervención, "que actualmente tiene una valoración de algo más de 2,3 millones de euros".

El proyecto constructivo incluye cuestiones "relevantes", según ha informado Vélez, quien destaca que el informe recoge "actuar únicamente en aquello que se les ha pedido para mejorar la seguridad del viaducto, pero que el viaducto tiene otra serie de patologías y de problemas sobre las que en estos momentos no se va a actuar y además dice literalmente el estudio de la empresa que se ha contratado el proyecto constructivo que estéticamente va a ser bastante cuestionable cómo va a quedar", ha lamentado el concejal socialista.

"Se van a instalar algunas mallas, algunas protecciones, que desde luego estéticamente, como dice el propio informe, va a ser cuestionable. Y además, dice en su informe los técnicos municipales, que en el futuro, si así se decide, habría que afrontar otras obras con los propios contratos de conservación del Ayuntamiento para resolver alguna problemática que tiene el viaducto y que no se va a resolver con esta obra de los 2.300.000 euros", ha relatado Vélez, además de asegurar que "en estos momentos se está ejecutando una obra que no va a resolver definitivamente los problemas del viaducto y que en los próximos meses habrá que acometer otras obras con contratos del propio Ayuntamiento", algo que para los socialistas "no tiene absolutamente ningún sentido", y que convierte a la intervención "en un pozo sin fondo".

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha vuelto a reclamar "la demolición del viaducto", y ha instado al secretario general para que emita su informe en los próximos días, "ya que el coste de parchear el viaducto es un despropósito, si saber lo que pueda costar en el futuro las reformas si el equipo de gobierno mantiene sus planes de mantener en pie el actual viaducto", ha sentenciado Luis Vélez

CONSECUENCIAS

Cuestionado sobre las consecuencias legales que pueda tener para el equipo de Gobierno la adjudicación de esta reforma mediante la formula de contrato de emergencia, el secretario municipal socialista, Pedro Herrero, ha explicado que "tiene que haber un momento en el que la intervención de emergencia deje de cubrir el importe total de los 2,3 millones de euros presupuestados".

"Veremos cómo se justifica y en todo caso cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días", ha explicado Vélez, quien destaca como "importante esclarecer la situación en los próximos días y en las próximas semanas, y que se arroje un poco más de luz en este asunto, ya que sorprende la poca transparencia del gobierno municipal", ha sentenciado.

Pedro Herrero ha informado que hace unos días, los socialistas pidieron que este contrato se llevara a la comisión de vigilancia, "ya que se trata de un contrato muy importante por la envergadura de la obra, pero también por el coste y por el procedimiento en el que no ha habido licitación pública, no ha habido concurrencia en el procedimiento y por tanto merece una explicación", ha relatado Herrero, quien además ha informado que el equipo de gobierno se negó, "y votó en contra, con el compromiso de tratar este asunto en el ámbito de la Comisión Informativa".

Sobre las posibles penalizaciones que podría sufrir el un el Ayuntamiento si finalmente se demuestra este asunto de que no era un contrato de emergencia, los socialistas se han mostrado "cautos", aunque señalan que "existen serías dudas acerca del procedimiento que se ha utilizado en la contratación, y a partir de ahí no aventuramos nada. En todo caso lo que el Psoe de Valladolid busca con esto es la máxima transparencia por parte del gobierno municipal".

"Desde el punto de vista del equipo de Gobierno se ha hecho todo bien, aunque es cierto que no ha habido licitación pública, no ha habido concurrencia competitiva, no ha habido informe jurídico previo ni informe de fiscalización de intervención previo, ya que la emergencia se supone que va por un procedimiento muchísimo más breve y que es una adjudicación directa", ha referido Herrero, quien ha recordado al Ayuntamiento que "la ley de contratos del sector público tasa muy bien cuándo se puede contratar por la vía de emergencia y por la vía de urgencia. Y en este caso creemos que no concurren las circunstancias para contratar por la vía de emergencia".